محافظ دمياط يكلف برصد المخالفات بمحطة تعبئة غاز شطا

دمياط معتز الشربينى

شنت محافظة دمياط حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد استهدفت المرور على محطة تعبئة غاز شطا وذلك بعد وروود شكاوى متعددة من المواطنين بشأن نقص أسطوانات الغاز الواردة من المحطة.

وقد أسفرت تلك الحملة التى جاءت بحضور كل من حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير إدارة المتابعة بالديوان العام وكذلك مفتشى الرقابة التموينية وقسم الموازين بدمياط عن تحرير محاضر لوجود مخالفات بالمحطة تعددت ما بين وجود نقص في أسطوانات الغاز و كذلك عدم وضع السدادات البلاستيكية على بعض الاسطوانات وعدم تسجيل الاذونات بدفاتر حركة الغاز بالمحطة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على مستودعات الغاز والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة وكذلك سعر بيع الاسطوانات المنزلية والتجارية والعمل على ضبط المنظومة التموينية بالمحافظة.

ويذكر أن الدكتورة منال عوض سبق وأن شددت على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة وذلك خلال فعاليات الموجة الخامسة عشر والتى انطلقت مطلع الشهر الجاري لاسترداد حق الشعب، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة الأستاذ مجدى خاطر بالتعاون مع الجهات المعنية حملاتها لليوم الثاني على التوالي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

حيث أسفرت الحملة التى تم تنفيذها أمس عن إزالة 6 حالات تعدِ على مساحة 770 متر بنطاق الوحدة المحلية بقرية أم الرضا.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها اليوم برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد لإخلاء عدد 27 محل داخل وخارج سوق شطا تم التعدى عليهم بالاستيلاء من قبل بعض المواطنين.

كما تم أيضاً خلال تلك الحملة التى جاءت بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إحكام غلق تلك المحلات لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لطرحهم بالمزاد العلنى.