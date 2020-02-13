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محافظة الجيزة: قطع مياه الشرب عن 4 مناطق فى أبو النمرس السبت

الخميس، 13 فبراير 2020 10:41 م
محافظة الجيزة: قطع مياه الشرب عن 4 مناطق فى أبو النمرس السبت قطع المياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد خط بطول 250 متر قطر 500 م في منطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس وذلك لتهالكه وسوف يتم البدء في الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 15/2 حتي الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 2/16 مما يستلزم انقطاع المياه عن عددا من المناطق لحين انتهاء الأعمال وهي منطقة ميت قادوس وميت شماس والمنوات وطموه. 
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام في إنهاء الأعمال في الموعد المحدد. 
 
وقالت محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات محملة بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة كما تم تخصيص الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه علي الفور.
 
وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وكانت محافظة الجيزة إنه في إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال سوف يتم البدء في نقل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع.
 
وأكدت محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمدة 3 ايام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 14/2 وحتى يوم الأحد الموافق 16 /2. 
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة وحي جنوب الجيزة بمتابعة الأعمال ميدانيا. 
 
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الإتجاهات الجديدة.

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