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الخميس، 13 فبراير 2020 03:25 ص
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كيف تقضى عل أرق منتصف الليل وتعود للنوم بسهولة؟

الخميس، 13 فبراير 2020 03:00 ص
كيف تقضى عل أرق منتصف الليل وتعود للنوم بسهولة؟ الاستيقاظ من منتصف النوم
فاطمة ياسر

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بعد يوم طويل من العمل والقيام بإعداد الطعام، وتنظيم المنزل، نرغب في أخذ قسط جيد من النوم ولكن تتعرض بشكل دائم إلي الاستيقاظ من النوم في منتصف الليل دون سبب، وهذا يطلق عليه الأرق، وخلال هذا التقرير ستتعرف علي أفضل وأهم النصائح الصحية للعودة للنوم وتجنب الاستيقاظ من منتصف النوم، وفقا لموقع "THEHEALTHY".

ضع الهاتف بعيدا..أول النصائح التي قدمها التقرير، فعندما تستيقظ في منتصف الليل يزداد لنا الرغبة في مشاهدة مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، وهنا تقل رغبتنا في العودة مجددا إلى النوم وذلك نتيجة لأن الضوء الأزرق المنبعث من الإلكترونيات يتداخل مع نومك، وذلك وفقًا لبحث جامعة هارفارد، ولذا عليك وضع الهاتف بعيد عن السرير مع تعتيم الشاشة الخاصة به، للحصول علي قسط كافي من النوم حتي الصباح.

وأشار التقرير، أنه يجب عليك تحويل غرفة  النوم الخاصة بك إلى مكان هادئ ومظلم، وذلك يرجع إلي أنه غالبًا ما يحدث الأرق في منتصف الليل بسبب  القلق والتوتر أو التفكير الكثير،  وأيضا في حالة استخدام التلفزيون أو تشغيل الضوء فهذه الأمور تزيد من فرص تعرضك للاستيقاظ بشكا دائم من النوم، وأيضا الحالة النفسية لها دور في ذلك،  ولذا إذا كنت تستيقظ كثيرًا في منتصف الليل عليك جعل غرفة نومك مريحة ومظلمة، وابقِ هادئًا .

وأثبتت الدراسات أن التدخين من العوامل التي تزيد من فرص الاستيقاظ ليلا أثناء النوم، ويؤثر سلبًا على إيقاع الساعة البيولوجية الخاصة بجسمك، وهذا  يجعل من الصعب عليك النوم، فيتعرض المدخنين لحدوث اضطرابات خلال التنفس، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر والسمنة والاكتئاب، وجميعها أمور تزيد من تعرضك للأرق أثناء النوم، وعدم قدرتك علي النوم المريح والصحية.

وأضاف التقرير، أنه في حالة الذهاب للسرير وترغب في النوم ولم تستطيع ، فعليك قراءة كتاب فهذه الحيلة تساعد في شعورك بالاسترخاء وتساهم في جعلك تأخذ قسط جيد من النوم.

 


النوم

الاستيقاظ من منتصف الليل

عدم اخذ القسط الكافي من النوم

الارق

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