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اسباب الارق عديدة منها بعض الأدوية

الجمعة، 07 فبراير 2020 02:00 ص
اسباب الارق عديدة منها بعض الأدوية الارق أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الأرق من المشاكل الصحية الشائعة التي يمكن أن تسبب أضراراً صحية، والأرق هو مشكلة مزمنة تستمر لفترات طويلة ولا تعنى قضاء ليلة أو ليلتين من النوم غير الجيد، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 10 % من البالغين يعانون من الأرق المزمن وما بين 15 و 35 % من البالغين يعانون من مستوى معين من الأرق قصير الأمد يستمر لبضعة أيام أو ما يصل إلى ثلاثة أشهر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الأرق، وفقاً لموقع "everydayhealth".

وتربط الدراسات بين قلة النوم والإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، حتى مرض الزهايمر مع زيادة خطر الاضطرابات النفسية وحوادث السيارات، حيث أن النوم لا يقل أهمية عن النظام الغذائي وسلوكيات نمط الحياة الأخرى.

اسباب الارق 4
اسباب الارق 

اسباب الارق
 

أسباب الأرق عديدة، حيث أن الأرق ليس له سبب واحد فقط، لكن يمكن أن يحدث بسبب عدد من العوامل يمكن أن تشمل:

-الأمراض مثل التهاب المفاصل والربو والألم المزمن وتوقف التنفس أثناء النوم والحالات العصبية (بما في ذلك مرض باركنسون).

-الأدوية.

-الحالات النفسية، مثل الاكتئاب والقلق والفصام واضطراب ثنائي القطب ونقص الانتباه وفرط الحركة ونقص الانتباه.

-العادات الغذائية، مثل تناول وجبات ثقيلة قبل وقت النوم أو تناول الكثير من الكافيين أو الكحول.

- التدخين و النيكوتين.

-عادات النوم غير الصحية، مثل وجود جدول نوم غير منتظم.

اسباب الارق 3
اسباب الارق 
 

أسباب الارق تتعلق بالصحة النفسية

يمكن أن تسهم مشاكل الصحة النفسية، مثل الاكتئاب أو القلق، في الإصابة بالأرق، ومن المنطقي أنه إذا كان لديك الكثير من القلق، فسيكون من الصعب عليك الاسترخاء والنوم، لكن بشكل مزمن ، لا يكون الحصول على قسط كافٍ من النوم ، الذي يحدث إذا كنت تعاني من الأرق المزمن، سببًا لمشاكل الصحة العقلية أيضًا.

تتمثل الوظيفة الأساسية للنوم في تنظيف السموم من الجسم كل ليلة، لذلك تستيقظ منتعشًا ويعمل العقل بنسبة 100 %، ويؤثر عدم النوم أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو عدم النوم الجيد على مدى استعداد عقلك لمواجهة تحديات اليوم التالي، هذا يعني أنه قد يكون من الصعب التركيز أو تذكر الأشياء أو التنسيق بين اليد والعين.

ومن الناحية النفسية يصبح مزاجك سيئاً وتخطئ في الحكم على الأمور وتتخذ قرارات سريعة وتقل قدرتك على الصبر.

يمكن أن تؤثر اضطرابات النوم أيضًا على مستويات الناقلات العصبية وهرمونات التوتر التي تنطلق في المخ.

هذا يعني أن النوم المتقطع يمكن أن يُحدث فسادًا في العمليات اليومية في المخ، مثل التفكير وتنظيم عواطفك ، والتي يمكن أن تسهم في حدوث مشكلات نفسية.

 

اعراض الارق
 

تحديد ما إذا كنت تعاني من الأرق عادة ما يكون أمرًا صعبًا للغاية، ومن أعراض الأرق بالإضافة إلى صعوبة النوم أثناء الليل أو البقاء نائماً أو الاستيقاظ في الصباح الباكر أكثر مما تريد، من الأعراض الشائعة التي يجب عليك البحث عنها:

-إعياء وتعب.

-مشاكل التركيز.

- ضعف الذاكرة.

-اضطراب المزاج.

-النعاس أثناء النهار.

-انخفاض الدافع أو الطاقة.

-زيادة الأخطاء أو الحوادث.

اسباب الارق
اسباب الارق

 


اسباب الارق

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اسباب قلة النوم

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