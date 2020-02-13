كلية طب بيطرى المنوفية تشرح كيفية الوقاية من فيروس الكورونا للطلاب

المنوفية -محمد فتحى

نظمت كلية الطب البيطري جامعة المنوفية ندوة تثقيفية وتوعوية حول "فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" تحت رعاية وبحضور الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد الكلية والدكتور السيد جليلة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الباجوري أن الوقاية خير من العلاج كما اشاد بالجهود المبذولة من الدولة للوقاية من الفيرس وعلينا جميعا أن نقي أنفسنا من جميع الأمراض بالحفاظ على النظافة العامة وعدم التواجد في الاماكن المزدحمة مشيرًا بأن مصر خالية من الفيروس.

ومن جانبه تحدث السيد جليلة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان و كيفية انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان ومن الإنسان للإنسان وأسباب وطرق انتقاله وكيفية القضاء على المرض من العائل الأساسي.

كما ألقت الدكتورة سامية النجار أستاذ مساعد بكلية التمريض جامعة المنوفية الضوء علي أعراض فيرس كورونا التي تتمثل في القشعريرة و الشعور بألم عام في الجسم، الشعور بألم في منطقة الصدر، والإصابة بالتهاب في الحلق والتوعك المتمثّل بالشعور بالاضطراب الصحي العام، المعاناة من الصداع، الشعور بالغثيان والتقيؤ إلي جانب الإصابة بالإسهال.

كما تحدثت حول كيفية انتقال المرض بالطرق المباشرة وغير المباشرة مؤكده عدم انتقال المرض من شخص مصاب إلى شخص سليم بسهولة، إلّا في الحالات التي يحدث فيها اتصال مباشر مع الشخص المصاب، مشيرة إلى ان معظم حالات العدوى تحدث بين أفراد العائلة الواحدة، ولدى مقدمي الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالعدوى.

كما استعرضت كيفية تجنب العدوى عن طريق تجنب عادات الترحيب وأهمية غسل اليدين باستمرار وتجنب وضع اليد على العين والفم والأنف والحرص على الحصول على الرعاية الطبية فور ظهور بعض الأعراض التي قد تدل على الإصابة بالمرض، خصوصــــًا في حال السفر إلى أحد الدول التي يتنتشر فيها المرض، والقيام بتبليغ إحدى المنظمات الصحية في حال الشك بإصابة أحد الأشخاص بالمرض بالإضافة إلى الحرص على تعقيم الأسطح التي يتم لمسها أو استخدامها بكثرة، مثل مقبض الباب، وألعاب الأطفال. الحرص على غسل اليدين بشكل جيد في حال ملامسة أحد الحيوانات، خصوصــًا الجمال.

فيما شهد مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية عددًا من الدورات التدريبية لتنمية مهارات العاملين الجدد وذلك تماشيا مع خطط الدولة نحو التنمية المستدامة 2030، حيث تضمنت الفعاليات عدة محاور هامة منها علاقات العمل والعلاقات التنظيمية وعلاقة الرئيس بالمرؤوسين لتعزيز العلاقات والتفاعلات الإنسانية في محيط العمل، فضلاً عن دراسة المشاكل الناجمة عن تفكك تلك العلاقة أو إنهيارها مما ينعكس سلبــًا أوإيجابــًا علي إلتزام المرؤوسين بجهة عملهم، مع تحديد علاقة الرئيس بالمرؤوسين من خلال التخطيط والتنظيم والتشكيل والتوجية والرقابة.

كما تضمنت الفعاليات نظام الأجور والحوافز للعاملين بالجامعة ودورها في تحفيز العاملين بما يتلاءم وأعباء الوظيفة مع توضيح الرؤية حول نظام الحوافز والأجور التشجيعية.