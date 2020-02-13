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الخميس، 13 فبراير 2020 08:04 ص
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عنصر غذائى واحد يحميك من الإصابة بأمراض القلب

الخميس، 13 فبراير 2020 07:00 ص
عنصر غذائى واحد يحميك من الإصابة بأمراض القلب امراض القلب
فاطمة ياسر

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يعد مرض القلب من أخطر الأمراض على مستوى العالم، كما أنه  يعتبر القاتل الأعلى للأمريكيين، فيزداد فرص الإصابة به نتيجة للتاريخ الوراثي، وأيضا  ارتفاع ضغط الدم، والكولسترول، كما أنه من الأمراض التي تشكل خطرا في حالة اهمالك للعلاج.

وأثبتت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن اتباع نظام غذائي صحي يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير وملحوظ،  وهذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع "THE HEALTHY".

أضاف التقرير المنشور، أن القلب الجيد الخالي من المشاكل الصحية يكون نتيجة لممارسة التمارين الرياضية، وتناول الأطعمة الصحية، لافتا أن بعض الدراسات الطبية تشير إلى أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكنها أن تبث حياة جديدة في العمر و الشرايين في القلب، ولذا عليك الاهتمام بتناول  الأطعمة الغنية بهذا العنصر الهام.

وهناك دراسة صغيرة نشرت في مجلة Hypertension ، وقدم باحثون عشرة متطوعين تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 ، وكانوا يتناولون مكمل غذائي غني بمضادات الأكسدة الطبيعية يوميا،  وهناك عشرة آخرين حصلوا على دواء وهمي أي لا يحتوي علي مضادات الأكسدة الطبيعية، و بعد ستة أسابيع ، قام الباحثون بتحليل صحة وحجم شرايين المشاركين، ولاحظ الباحثون أن المتطوعون الذين حصلوا علي العقار الطبيعي قل لديهم فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، وأصبحت صحة الشرايين أقل من أعمارهم ب15 عام، وهذا يعني ان التحسن في  صحة القلب الناتج عن مضادات الأكسدة  إذا استمر يقلل فرص الإصابة بأمراضه بحوالي 13 في المائة من أمراض القلب".

وأضاف التقرير أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تحسن الصحة بشكل ملحوظ،  وتقلل من فرص الإصابة بالإجهاد وتعمل علي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية، والحد من التعرض للشيخوخة.

 


مرض القلب

للحد من الاصابة بامراض القلب

امراض القلب وعلاقتها بمضادات الاكسدة

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