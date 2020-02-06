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نصائح من الصحة السعودية للحوامل المصابات بأمراض القلب

الخميس، 06 فبراير 2020 02:00 م
نصائح من الصحة السعودية للحوامل المصابات بأمراض القلب الحمل وامراض القلب
فاطمة ياسر

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نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، تقرير حول المشاكل  الصحية التي تتعرض لها النساء خلال فترة الحمل وخاصة إذا كانت مصابة بأمراض القلب.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن القلب هو عضلة مجوفة في وسط الصدر مائلة لليسار في جسم الإنسان،  وهو العضو المسئول عن ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم عبر الأوعية الدموية، وخلال فترة الحمل يحدث بعض التغيرات في الجهاز الدوري الدموي ومنها، زيادة كمية الدم التي يضخها القلب (20-50%) في الدقيقة، بسبب ارتفاع هرمون البروجسترون، وأيضا زيادة حجم الدم،  وزيادة معدل ضربات القلب، كما يزداد فرص التعرض لتسمم الحمل.

وأشارت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها، أن أمراض القلب التي تتعرض للإصابة بها الكثير من النساء تعد حالات مرضية عديدة تؤثر في عضلة القلب أو الأوعية الدموية، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض للإصابة بالوفاة خلال فترة الحمل أو الولادة ولذا يجب توخي الحذر.

وقدمت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها، بعض النصائح الخاصة بالرعاية الحوامل المصابات بأمراض القلب، ومنها:

قبل التخطيط للحمل، يجب الحصول علي راء الطبيب في مراحل الحمل الثلاث، وأيضا أثناء الحمل  يجب وضع جدول للمتابعة الدورية للحفاظ علي صحة الأم والجنين ومن خلال هذه المتابعة يجب تجنب المضاعفات الصحية.

كما أكد التقرير المنشور عبر موقع وزارة الصحة السعودية، أن الولادة الطبيعية تعد الخيار الجيد للمرأة المصابة بمشاكل في القلب، لأن هذه الطريقة تساهم بشكل كبير في تقليل الحمل علي عضلة القلب نتيجة لقلة نسبة البنج الذي يؤخذ خلال الولادة الطبيعية.

أما بعد الولادة  فأكدت الوزارة علي ضرورة المتابعة أول اسبوعين يوميا، ومرة كل أسبوعين لمدة 6 أشهر من الولادة تجنبا لتعرض القلب لاي مضاعفات صحية.

 


وزارة الصحة السعودية

الحمل وامراض القلب

امراض القلب للحامل

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