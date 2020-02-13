سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عصابة الأسلحة النارية بالخانكة: نصنعها بورشة أسفل منزلنا والبيع بـ"التقسيط"

الخميس، 13 فبراير 2020 02:00 ص
عصابة الأسلحة النارية بالخانكة: نصنعها بورشة أسفل منزلنا والبيع بـ"التقسيط" اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هما شقيقان اتفقا سويا على السير فى سكة الشيطان من أجل المال، فلم يكتفيا بمكسبها بالحلال وعملهما بورشة حدادة بل حولوها إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية واتخذا من مكانها الذى يقع أسفل منزلهما وكرا ومخبأ لهم ظنا منهم أن يكون بعيدا أن أعين رجال الشرطة حيث الأهالى يعلمون أنها ورشة حدادة إلا أن رجال المباحث تتبعوهما وتم ضبطهما بكمية من الأسلحة النارية المختلفة.

وتوالت اعترافات المتهمين خلال تحقيقات البحث الجنائى، قائلين: "كنا بتشتغل فى الحدادة والشغل ريح حتى أصبح لا يستحق العناء ولضيق الحال، امتهنا فى صناعة السلاح بكل أنواعه وأصبح لدينا زبائن بأماكن عديدة، واتخذنا من ورشتنا أسفل منزلنا وكرا لتجارة السلاح حتى نكون بمأمن عن أعين رجال الشرطة، وكنا نبيع بأسعار مختلفة وأحيانا على نظام التقسيط حيث أن مكسبها سريع توفير حتى تم ضبطنا".

 ومن جانبه قرر المستشار باسم عبد الباقى رئيس نيابة الخانكة حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود معلومات لمباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام شقيقين مقيمان بدائرة المركز، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية مشاجرة وإطلاق أعيره نارية بإدارة ورشة كائنة أسفل العقار سكنهما لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية والاتجار فيها.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعقب عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما بالورشة إدارتهما عدد 3 فرد خرطوش، و3 طبنجات معدلة، و2 مسدس، و3 طلقات خرطوش عيار 12مم، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، وعدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.

 بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات تحرر محضر بالواقعة وأحيلا للنيابة العامة التى أمرت بحسبهما.

 


اخبار مصر

القليوبية

اخبا ر الحوادث

ورشة سلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القلوبية يوجه بتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الكهرباء بإجمالى 240 مليون

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 07:02 م

قارئ يشكو انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع منطقه ابوزعبل البلد القلوبية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 م

"أمن القلوبية " يدفع بـ 3 سيارات اطفاء للسيطرة على حريق كابينة كهرباء

الخميس، 03 أكتوبر 2019 04:12 م

شكوى من عدم وجود مرافق وخدمات بمساكن عرب العقليات بمحافظة القلوبية

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:00 م

محافظ القلوبية: علاج 842 حالة ونسبة الإصابة انخفضت للنصف

الأحد، 07 أبريل 2019 02:04 م

" أمن القلوبية " يلقى القبض على مدرس تحرش بتلميذة فى الإبتدائى

الخميس، 01 نوفمبر 2018 07:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة