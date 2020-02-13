عروض شرطة المسطحات المائية تبهر طلاب الجامعات.. صور

كتب محمود عبد الراضي

استقبلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عددا من طلاب الجامعات المصرية، فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى، وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب، وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية ، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم ، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.

وحرصت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية برئاسة اللواء بهي زغلول على استقبال عدد من طلاب الجامعات ، حيث تم إلقاء الضوء على الدور الحيوى والهام الذى تضطلع به الإدارة فى حماية الأرواح والممتلكات وإستعراض المهام المنوط بها رجال الحماية المدنية من خلال عرض فيلماً تسجيلياً يوضح جهود الإدارة فى مجالات "حماية البيئة والمحميات الطبيعية والثروة السمكية ونهر النيل والثروة الزراعية والملاحة الداخلية وتأمين العائمات السياحية وحماية مستلزمات الإنتاج للثروة الزراعية والحيوانية والداجنة" وفى إطار تعريف الطلبة بالمنظومة الحديثة من المعدات والأدوات المستخدمة فى تلك المجالات فقد تم تنفيذ بيان عملى تتضمن "حملة ميدانية للقوات بالمسطح المائى لنهر النيل للمرور والتفتيش على الوحدات النهرية والطرق المستحدثة فى إنقاذ الغرقى بمياه نهر النيل ، إلى جانب عرض مهارات القوات فى قيادة اللنشات والموتوسيكلات المائية" .

ومن جانبهم، توجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق ، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير والتحديث المتواصل فى كافة مجالات العمل الأمنى يتماشى مع التطور التكنولوجى الحديث والذى يساهم فى تحقيق أمن المواطنين.