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طقس الخليج.. رياح وسحب رعدية بالسعودية وغائم جزئيا في الإمارات

الخميس، 13 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح وسحب رعدية بالسعودية وغائم جزئيا في الإمارات الطقس
وكالات الأنباء

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يشهد طقس الخليج اليوم ، الخميس ، نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق في السعودية، بينما يكون بالإمارات ، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا على المناطق المكشوفة يصبح رطبا خلال الليل

 

السعودية
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ، اليوم الخميس ، نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار مناطق( نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض). كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

البحرين
 

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ، أن الطقس المتوقع اليوم الخميس ، في مملكة البحرين سيكون ، باردا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار.

كما تحذر الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدمين إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

 

الإمارات
 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس ، اليوم الخميس ، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا على المناطق المكشوفة يصبح رطبا خلال الليل وصباح الجمعة وقد يتشكل الضباب الخفيف شرقا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر صباحا.

حركة الرياح: شمالية غربية / 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على البحر.

 


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