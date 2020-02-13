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طارق شوقى: ننسق مع ناشيونال جيوغرافيك لبناء مناهج الجغرافيا لطلاب الابتدائية

الخميس، 13 فبراير 2020 08:31 م
طارق شوقى: ننسق مع ناشيونال جيوغرافيك لبناء مناهج الجغرافيا لطلاب الابتدائية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتواصل مع ناشيونال جيوجرافيك ، من أجل التعاون في بناء مناهج الجغرافيا لطلاب الابتدائية والإعدادية في منظومة التعليم الجديدة، وذلك ضمن الشراكات التي تعقدها الوزارة مع كبريات المؤسسات الدولية المتعاونة في بناء منظومة التعليم الجديدة.
 
 
وقال وزير التعليم: إن ناشونال جيوجرافيك أكبر مؤسسة تعمل في مجال صناعة الأطالس والجغرافيا، والهدف نقل العالم في صور لطلاب المدارس المصرية، موضحا  أنه التقي مسئولى ناشونال جيوجرافيك في واشنطن منذ فترة من أجل هذا المشروع.
 
استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذي يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين. 
 
وقال شوقي، في كلمته بالمؤتمر الصحفى، عن تطوير التعليم الذى عقد مساء اليوم ،  أنه أكثر من مليون ونصف شخص قاموا بزيارة موقع بنك المعرفة المصري صباح اليوم. وأشار أن هذا يعتبر بمثابة تقدم وإنجاز كبير، مشيرًا إلى أننا نعمل على هذا التطوير ليكون لدى أولادنا القدرة على مواكبة التعلم والثورة التعليمية الجديدة. 
 
وأوضح الوزير ، أنه يتم العمل بالتوازي في أكثر من محور ومنها المدارس اليابانية والتي عددها يصل إلى 40  مدرسة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وعددها الآن ١١ مدرسة، وتوقيع اتفاقية مع ألمانيا بخصوص ضمان الجودة وإنشاء مركز لتدريب المعلمين، وفى عام 2018 تم الإنتهاء من تدريب 22 ألف معلم لذوي الاحتياجات الخاصة. 
 
وتابع قائلا : "نوجه رسالة اليوم لأولياء الأمور أن الدرجات ليست الهدف الأساسي من التعليم ، ولن تفيد أولادكم فى العالم الجديد ومنذ تولينا الوزارة كان لدينا هدف وكانت التحديات كبيرة، ونحن  نعلم الطلاب فى المراحل العمرية الأولى ليصبح لدينا طفل مصرى شغوف بالعلم والتعلم والمعرفة يستطيع المنافسة  فى القرن الحادى والعشرين.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

ناشيونال جغرافيك

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