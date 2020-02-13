ضبط ممارسى السمسرة والنصب على المواطنين بوحدات مرور القليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت مباحث المرور بالقليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون الذين يفرضون إتاوات علي السائقين، أسفرت عن ضبط عدد من ممارسي أعمال السمسرة والنصب علي المواطنين وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بقيام ضباط مباحث المرور بقيادة العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور بالقليوبية بحملة أمنية مكبرة علي المواقف، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من"م.ر"33سنه، عاطل ومقيم 34 شارع المعتمد – شبرا البلد – دائرة قسم اول شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بموقف عرابي / مسطرد – دائرة قسم اول شبرا الخيمة بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 65 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات .. وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2690 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة

و"ي.م"21 سنة، عاطل ومقيم الشرقاوية – دائرة قسم اول شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بميدان المؤسسة – دائرة قسم اول شبرا الخيمة بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 75 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2691 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة.

وفي مجال أعمال السمسرة، تم ضبط المدعو "م .م" 53 سنة، سائق ومقيم دائرة مركز كفر شكر حال قيامه بممارسة أعمال السمسرة داخل وحدة مرور شبرا الخيمة لإنهاء إجراءات التراخيص للراغبين من المواطنين وايهامهم بقدرته علي انهاء الإجراءات نظير مقابل مادى وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2692 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة.

في مجال مزاولة مهنة سياس بدون ترخيص، تم ضبط كل من: "م . م . م " 20 سنة، عاطل ومقيم شارع أميرة عرفات – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده أمام مستشفي النيل – دائرة قسم اول شبرا الخيمة وضبط بحوزته مبلغ مالى 55 جنيها من متحصلات عمله الآثم .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2687 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة

و"احمد . ع .ع " 21 سنة، عاطل ومقيم عرب أبو الغيط – دائرة مركز القناطر الخيرية .. وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات، بدون وجه حق حال تواجده امام محكمة شبرا الخيمة – دائرة قسم أول شبرا الخيمة وضبط بحوزته مبلغ مالى 45 جنيها من متحصلات عمله الآثم تحرر عن ذلك المحضر رقم 2688 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة.

و"ماهر. ج . ف" 33 سنة، عاطل ومقيم شارع السوق القديم – دائرة قسم اول شبرا الخيمة وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده امام شارع قسم اول شبرا الخيمة – دائرة قسم أول شبرا الخيمة وضبط بحوزته مبلغ مالى 505 جنيه من متحصلات عمله الآثم .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2689 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة

وفي مجال ضبط قضايا التزوير:- وردت معلومات لضباط مباحث إدارة المرور مفادها قيام المدعو "محمد . ف.ع" 35 ومقيم 9 حارة الفتوي من شارع الجامع – عزبة عثمان – دائرة أول شبرا الخيمة، بوضع لوحات معدنية علي السيارة أجرة ماركة رمسيس بغير الحقيقة وبالفحص اكدت التحريات تلك المعلومة بالاستعلام من خلال شبكة الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور عن اللوحات رقم ق م ر 3876 تبين أنها لا تخص السيارة، وتم التحفظ علي السيارة بوحدة مرور شبرا الخيمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 925 لسنة 2020م إدارى قسم اول وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.