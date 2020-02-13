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ضبط مسئول محطة وقود بالسويس استولى على بنزين بقيمة 25 مليون جنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 01:13 م
ضبط مسئول محطة وقود بالسويس استولى على بنزين بقيمة 25 مليون جنيه محطة وقود-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
 
وأسفرت الحملات عن ضبط 991 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لحيازته (41,400) طن (تمور) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس، لتصرفه فى (3850334) لتر "سولار" خلال الفترة من 1/8/2019 حتى 31/1/2020، والتى قدرت بمبلغ (25989754) جنيه تقريباً، وبإستكمال الفحص تبين عدم إنتظام القيد بالدفتر الخاص بالمحطة وتجميعه (98100) لتر سولار ، (6600) "لتر بنزين 92" والتى قدرت بمبلغ (713325) جنيها.
 
وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4) طن "زيت طعام- أرز أبيض- دقيق أبيض" معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات منتج نهائى، (8) طن "زيت طعام صويا" معبأة داخل تنكات تحمل إحدى العلامات التجارية "خلافاً للحقيقة"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من العبوات والملصقات المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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