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صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الخميس، 13 فبراير 2020 11:17 ص
صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول، مشيرا إلى أن الوزارة تسابق الوزارة الزمن لبناء فصول، حيث تم بناء 20 ألف فصل دراسى خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدا أن الزيادة السكانية التهمت منها 17 ألف فصل، لافتا إلى أن العام الدراسى 2018 كان ثريا جدا فى قطاع التعليم حيث تم العمل مع خبراء كثيرين لبناء وتحديد مهارات التى يكتسبها الأطفال فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى النظام الجديد، مشيرا إلى أنه تم بناء كل هذه المناهج فى غضون 6 شهور فقط.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فاعليات مؤتمر "تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط، خلال العام الماضى تم التعاون مع 12 شريك لبناء المناهج وتوفير محتوى رقمى على بنك المعرفة وتوفير مناهج للمرحلة الثانوية، وتم تدريب معلمين وإعداد المناقصة التى تشارك فيها عدة وزارات لشراء التابلت، وإنشاء المدارس اليابانية، والعام الدراسى الماضى تم اطلاق النظام الجديد للتعليم واستفاد منه 2 ونصف مليون طالب فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رحلة توصيل الفايبر والانترنت فى 2500 مدرسة ثانوى شهدت مجهود كبير من الوزارة والشركات والجهات المهاونة، وتم بناء وافتتاح مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، كما أن الأبنية التعليمية أنشئت قرابة 10 آلاف فصل بتكلف تقدر بقرابة 4 مليار جنيه، مشدد على أن مركز ذوى الاحتياجات الخاصة الذى طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسى تم البدء فى حفره بمشاركة وزارة الداخلية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن منح ووجود نفس الفرصة لجميع الطلاب بغض النظر عن مستواهم شيئ مهم جدا فى منظومة التعليم، لافتا إلى أنه تم بناء مناهج الصف الثانى الابتدائى فى صيف 2109، موضحا أنه جار بناء مناهج التربية الفكرية وجار إعداد دليل معلم للطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
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