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صور .. ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بجامعة بنها

الخميس، 13 فبراير 2020 03:16 م
صور .. ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بجامعة بنها ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل، وجاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وقال "الجيزاوي"،إن هذة الورشة تأتي في إطار حرص الجامعة علي بناء قدرات شباب الباحثين في المجالات البحثية المختلفة بالإضافة إلي رفع كفاءة الأجهزة العلمية والمعامل البحثية واتحاتها للمستفيدين في المجتمع المدني والأكاديمي وذلك طبقا للشروط والأحكام المعمول بها.

وأشار المشرف علي قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، إلي أن الدورة تستهدف إكساب شباب الباحثين بالجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين وطلاب الدراسات العليا المعارف والمهارات الأزمة من أجل التعامل الآمن داخل المعامل البحثية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد بسيوني، إن الورشة تضمنت إرشادات عامة للسلامة ومستلزمات السلامة الشخصية داخل المعامل سواء المعامل الطبية أو المعامل العلمية أو معامل الحاسب الآلي .

وأضاف بسيوني، أن الورشة تناولت خطة الطوارئ والإخلاء وإرشادات عامة للسلامة داخل المعامل، حيث قام بالتدريب كل من الدكتور أيمن سمير بكلية الطب البيطري، والدكتور نصر الله حسن بكلية العلوم، والدكتور إيهاب محمدي بكلية التربية النوعية.

فيما عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة القطاع بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء المجلس.

وقالت البيطار، إن الاجتماع ناقش خطة قطاع خدمة المجتمع والجامعة والمستشفيات الجامعية للوقاية ومواجهة أمراض الجهاز التنفسي الحادة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع خطة الجامعة لتدريب أطباء المستشفي والعيادات الطبية بالكليات وأطباء الامتياز وهيئة التمريض علي كيفية التعرف علي حالات الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع الحالة والعزل واللجنة المشكلة بالمستشفي الجامعي وكلية الطب وطرق الوقاية من العدوي.

 

ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بجامعة بنها (1)
ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بجامعة بنها 

 

ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بجامعة بنها (2)
ورشة عمل عن الأمن والسلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بجامعة بنها 

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