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"صناعة المفتى" ورش عمل فى مجمع البحوث الإسلامية لتأهيل وعاظ الأزهر

الخميس، 13 فبراير 2020 01:15 م
"صناعة المفتى" ورش عمل فى مجمع البحوث الإسلامية لتأهيل وعاظ الأزهر ورشة العمل الرابعة لصناعة المفتى
كتب لؤى على

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اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الرابعة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، والتى تم تنظيمها بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف البرامج العملية والتأهيلية لدعم المستويات العلمية للوعاظ.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذه الدورات المستمرة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات تستهدف تدريبهم على التعامل مع النصوص الشرعية وإسقاطها على الواقع الذى يعيشه الناس، مع التركيز على معالم السماحة واليسر واحترام الآخر وحماية الشباب وإقرار السلام والتعايش السلمى الذى يرعاه الإسلام. 
 
أضاف عياد أن الدورة تستهدف أيضا التأهيل الكامل للوعاظ بما يمكنهم من الرد على جميع الاستفسارات الواردة إليهم في اللجان الفرعية بمنهجية علمية، لقطع الطريق على أدعياء الفتوى من خلال مواجهة الفكر بالفكر وما يتطلبه ذلك من فهم شامل للنصوص الشرعية والواقع المعاصر. 
 
أشار الأمين العام إلى أن برنامج الدورة يستهدف أيضا التدريب على الأحكام الشرعية الخاصة بالأسرة والمجتمع، والعمل على حل المشكلات الأسرية والمجتمعية التي تهدد المجتمع، من خلال فهم شخصية السائل، وضرورة أن يكون المفتي على علاقة طيبة بأفراد مجتمعه من خلال بيان قواعد وآداب الفتوى.
 
وكان قد أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية فى كل محافظات الجمهورية بعنوان "شخصيتك في نظافتك"، تُنفذ فعالياتها فى المدارس والمعاهد الأزهرية بالتزامن مع بداية الفصل الدراسى الثانى، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية التى تدعم القيم المجتمعية النافعة وترسخ لمعانى التعاون والعمل المشترك لأجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على مقدراته.
 
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن هذه الحملة التوعوية المهمة تؤكد على عدة معانى، منها أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر حريص على التعامل مع قضية الوعي المجتمعي بكل السبل الممكنة، وأن التواجد الميداني لوعاظ وواعظات الأزهر بين الناس بمختلف فئاتهم العمرية بدءًا من طلاب المدارس والمعاهد ومرورًا بالشباب فى النوادى وحتى كبار السن في دور الرعاية الاجتماعية، يمثل مسئولية عظيمة لما لهذا الاتصال المباشر من نتائج إيجابية تدعم استراتيجيات التنمية في المجتمع وتحقق أهدافه.
 
 
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