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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بمنطقة عين شمس

الخميس، 13 فبراير 2020 12:54 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق بمنطقة عين شمس كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عين شمس، بحبس تشكیل عصابی تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة  المساكن بأسلوب "كسر الباب"، 4 أيام على ذمة التحقيق . 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عین شمس من أحد أصحاب محلات بیع أجهزة الكمبیوتر، بمول البدري، بقیام شخصين بعرض جھاز لاب توب للبیع بثمن بخس لا یتناسب وقیمته الحقیقیة، وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطھما وتبین أنھما كل من "ح.س"، 25 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 25286 لسنة 2013م عین شمس " سلاح " ، و"ي.ن" ،  23 سنة، عاطل والسابق اتھامه في القضیة رقم 10764 لسنة 2018م عین شمس " مخدرات "وبحوزتھما جھاز لاب توب ماركة توشیبا، شاحن " مجھولي المصدر ".

وبمناقشتھما عن مصدر المضبوطات بحوزتھما اعترفا بسرقتھا من داخل مسكن "ع.م.ر" ،  26 سنة، مھندس اتصالات  بأسلوب " كسر الباب "،  باستدعاء المجني علیه تعرف علي المضبوطات وأتھمھما بالسرقة، وقرر بأنه كان في سبیله للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2605 لسنة 2020م جنح القسم بتطویر مناقشتھما للربط بینھما وبین القضایا المجھولة أقرا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاط الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب " كسر الباب ".

واعترفا بارتكابھما واقعة سرقة جھاز لاب توب ماركة DELL، ھاتف محمول ماركة سامسونج من داخل مسكن"ح.غ"، 30 سنة، مندوب مبیعات وتم بإرشادھم ضبط المسروقات بمسكن المتھم الأول  الإسلوب والمحرر بشأنھا المحضر رقم 2443 لسنة 2020م جنح القسم ، وباستدعاء المجني علیه تعرف على المضبوطات واتھمھما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وتولت النیابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

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