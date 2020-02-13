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الطيران المدنى تنظم ندوة للوقاية من عدوى الفيروسات الجديدة

الخميس، 13 فبراير 2020 11:33 ص
الطيران المدنى تنظم ندوة للوقاية من عدوى الفيروسات الجديدة مطار القاهرة - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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نظمت وزارة الطيران المدني، ممثلة فى الإدارة المركزية للجودة والبيئة ندوة تحت عنوان "الإجراءات الوقائية من عدوى الفيروسات الجديدة وخاصة فيروس كورونا"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل تثقيف وزيادة مستوى الوعى الصحى لدى جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى لضمان أعلى مستويات السلامة الصحية والوقائية لهم .

 

حضر الندوة الدكتورة أميرة السيد، رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران، والدكتورة شيم حمزة، مدير إدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، الدكتور عمر عبد العزيز، ممثل مكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، والدكتور حازم حسين، مدير عام الحجر الصحى بمطارالقاهرة، ولفيف من العاملين بوزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها .

 

وأدارت الندوة، الدكتورة شيم حمزة، مدير الحجر الصحى بوزارة الصحة، حيث قامت بتقديم عرض توضيحى للتعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى تصحيح الشائعات والمفاهيم الخاطئة المتداولة بين الناس فضلًا عن توعية العاملين بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة الاشتباه بوجود حالة مرضية من الركاب والمسافرين على متن الرحلات الجوية.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة السيد، أن وزارة الطيران المدنى تحرص دائمًا بعقد مثل هذه الندوات التثقيفية والتى تهتم بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة، حيث تعد المطارات المصرية هى بوابة مصر الأولى للقادمين من مختلف أنحاء العالم .

 

كما أشار الدكتور عمر عبد العزيز، أن مكتب لدى منظمة الصحة العالمية يراقب ويتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا المستجد بدولة الصين ويرصد الوضع الوبائى العالمى، ويقوم بشكل مستمر بإمداد وزارة الطيران المدنى بالبيانات والتقارير اللازمة للتعامل بشكل احترازى مع الركاب والمسافرين، وكذا زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية .

 

وانتهت الندوة بقيام المحاضرين بإتاحة وقت للرد على أسئلة واستفسارات العاملين بشأن فيروس كورونا المستجد وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لزيادة مستوى الوعى الصحى وطرق الوقاية وكافة الإجراءات الطبية والوقائية اللازم اتخاذها لتجنب ظهور الفيروس.

 

جدير بالذكر أنه قد تم عقد ندوة توعية لأفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشملت أيضًا جميع العاملين بالمحطات الأرضية وممثلى العلاقات العامة وموظفى التحميل فضلًا عن الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات والركاب على متن الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.

 

 


الطيران المدني

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فيروس كورونا

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