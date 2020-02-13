الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد لائحة النظام الأساسى لإحدى مؤسسات التضامن بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية مجدى حسن، لقيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة شباب الخير تحت رقم "2552"، بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إدارة الخانكة الاجتماعية، اعتبارا من 12 يناير 2020، وعلى المؤسسة نشر هذا الملخص بالوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وموافقة المديرية بصورة من العدد الذي تم فيه النشر.

وتضمن القرار ملخص القيد للجمعية والذى تضمن رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والمساعدات الاجتماعية والدفاع الاجتماعي، على أن تعمل المؤسسة على تحقيق جميع أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق تقديم رعاية المتسولين والمتشردين وكبار السن وأطفال الشوارع، وإقامة مشغل للفتيات، وإقامة المشروعات المختلفة الموسمية ومنافذ البيع، ورعاية المرضى، وتقديم المساعدات العينية والمادية للفقراء والمحتاجين في جميع المناسبات.

كما تضمن القرار كفالة اليتيم، وإقامة فصول تحفيظ القرآن الكريم، وإقامة معارض أسر منتجة الدائمة والمؤقتة، وتيسير الحج والعمرة، وإقامة الدورات والمؤتمرات والندوات لتوعية الشباب، وإقامة مستوصف طبي خيري.

ونص القرار أن يتكون مجلس الأمناء مكون من خمسة أمناء، ومدة المجلس 4 سنوات، على أن تبدأ السنة المالية من الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من كل عام، وحل المؤسسة وأيلولة اموالها وفقا للمادة 7 من القانون رقم 149 لسنة 2019، إلى مؤسسة 57357 لعلاج مرضى سرطان الأطفال.

فيما أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، برئاسة مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، القرعة العلنية للمتقدمين من الجهة الإدارية للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441 هجريا 2020م، حيث أجريت القرعة بحضور إيهاب مصطفى وكيل المديرية، وجلال عبد المعبود مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، ويلى هذا المرحلة امتحان الناجحين.



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