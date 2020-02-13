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التقرير الطبي يكشف سبب تسمم 6 مواطنين فى 6 أكتوبر

الخميس، 13 فبراير 2020 02:00 ص
التقرير الطبي يكشف سبب تسمم 6 مواطنين فى 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تسلمت النيابة العامة في جنوب الجيزة التقرير الطبي الخاص بتسمم 6 أشخاص نتيجة تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة 6 أكتوبر، واستدعت المصابين لسماع أقوالهم بعد استقرار حالتهم الصحية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنقل 6 أشخاص إلى مستشفى أكتوبر المركزي مصابين بحالة إعياء.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي تعرضهم للتسمم عقب تناولهم وجبة طعام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانب آخر أصيب 3 أشخاص في مركز نجع حمادى شمال محافظة بالتسمم، عقب تناولهم "شاى" منتهى الصلاحية، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف لنقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، حيث تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بورود إشارة من هيئة إسعاف قنا تفيد إصابة 3 أشخاص، وتبدو عليهم أعراض التسمم، وتبين أنه عقب تناول شاي أصيبوا بقىء شديد ومغص نقلهم إلى مستشفى نجع حمادى لتلقى العلاج، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

فى سياق آخر، أصيب 6 أشخاص بتسمم عقب تناولهم هريسة وبسبوسة وسجق وكبدة فاسدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بتسمم 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

وتبين من الفحص تناول 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة الوزارية هريسة وبسبوسة فاسدة أصيبوا على أثرها بتسمم، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 30عامًا وشاب يبلغ من العمر 16 عامًا بتسمم عقب تناولهما سندوتشات سجق وكبده، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما.

 

 

 


وجبة طعام فاسدة

طعام فاسد

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