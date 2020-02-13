إمام أوغلو يهاجم أردوغان ردا على اتهامه بانتمائه لجماعة فتح الله جولن

كتب أحمد علوى

في رده على اتهامه بالانضمام لجماعة فتح الله جول، هاجم رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى كلمته لوسائل الإعلام، قائلا: "والآن سؤالى الأخير للسيد رئيس الجمهورية المحترم هل لديكم علم بهذا الخبر والإدعاء الذى قيل اليوم؟ هل قيل بعد موفقتك؟ أم أنه لا يوجد لديكم علم".

جاء ذلك رداً على اتهام رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو بالإنضمام لجماعة فتح الله جولن، فى ظل الجدال المستمر بين حزبى العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهورى.

وجدير بالذكر أن شركة خطوط المدينة للملاحة، التابعة لبلدية إسطنبول، رفعت شكوى جنائية حول 4 أسماء، بما فى ذلك الرئيس طيب أردوغان، بتهمة سرقة الخردة، حيث أن ابن عم الرئيس التركى "ه. أردوغان" ويارليقايا وجولكتين وقاسم، وتم اتهامهم رسميا فى تلك القضية لارتكابهم الجريمة أثناء إصلاح وصيانة السفن التابعة لشركة خطوط المدينة .

وتم إثبات انهم قد اخرجوا الخردة من الشركة بشكل غير رسمى دون إدخال البيانات المالية.

ووفقًا للمعلومات التى تم الحصول عليها، زعم ب.جولكتين المتهم والذى أدلى بشهادته فى التحقيق فى سرقة الخردة، أن الخردة قد أُرسلت ثلاث مرات بعلم المديرين، وقد تم إيداع الإيرادات التى تم الحصول عليها فى حسابه الشخصى بعلمهم ايضا، وكل ذلك قد تم بتعليمات من مدير عمليات السفن حامد أردوغان.