سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 11:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 19 طفلا فى قصف على مدرسة بولاية راخين بميانمار

الخميس، 13 فبراير 2020 10:20 م
إصابة 19 طفلا فى قصف على مدرسة بولاية راخين بميانمار مؤتمر صحفى للشرطة بميانمار
يانجون (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب ومتحدث عسكرى اليوم الخميس، إن 19 طفلا على الأقل أصيبوا لدى تعرض مدرستهم الابتدائية لقصف مدفعى فى ولاية راخين فى ميانمار.

وزادت حدة الاشتباكات بين قوات الحكومة والمتمردين فى راخين. وفر عشرات الآلاف من تلك الولاية منذ بدء الاشتباكات فى ديسمبر 2018 مما أتى بمزيد من الفوضى للمنطقة التى فر منها أكثر من 730 ألفا من مسلمى الروهينجا من حملة عسكرية فى 2017.

ويقاتل متمردو جيش أراكان، المؤلفون من أغلبية بوذية، من أجل مزيد من الاستقلال لراخين الواقعة غرب البلاد عن الحكومة المركزية.

وقال تون أونج ثين وهو عضو برلمان محلى لرويترز عبر الهاتف إن قذيفة مدفعية سقطت على المدرسة فى قرية خاموى تشاونج صباح اليوم الخميس لكنه لم يعرف الجهة المسؤولة عن الواقعة.

وأضاف أن أحد الأطفال المصابين حالته خطرة، وصرح متحدث عسكرى بأن عدد المصابين 20 طفلا وألقى بمسؤولية الهجوم على المتمردين. ولم يستجب متحدث باسم جيش أراكان لاتصالات رويترز.

 

 


إصابة 19 طفلا

قصف

ولاية راخين

ميانمار

أخبار ميانمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سلطات ميانمار تعيد سيدة صينية فرت من ووهان مع أربعة آخرين

الأحد، 09 فبراير 2020 01:06 ص

منظمة التعاون الإسلامى ترحب بقرار إلزام ميانمار وقف الإبادة ضد الروهينجا

الأحد، 26 يناير 2020 09:59 ص

الأمم المتحدة تلزم ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الروهينجا

الأحد، 26 يناير 2020 08:56 ص

نائب: مقتل امرأتين من الروهينجا بعد قصف جيش ميانمار لقرية

السبت، 25 يناير 2020 10:56 ص

المفوضية السامية لحقوق الإنسان ترحب بقرار محكمة العدل الدولية حول ميانمار

الجمعة، 24 يناير 2020 03:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

"الأوقاف" تحذر خطباءها من تخطى الزمن المحدد لخطبة الجمعة .. 20 دقيقة حد أقصى

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة