إصابة 19 طفلا فى قصف على مدرسة بولاية راخين بميانمار

يانجون (رويترز)

قال نائب ومتحدث عسكرى اليوم الخميس، إن 19 طفلا على الأقل أصيبوا لدى تعرض مدرستهم الابتدائية لقصف مدفعى فى ولاية راخين فى ميانمار.

وزادت حدة الاشتباكات بين قوات الحكومة والمتمردين فى راخين. وفر عشرات الآلاف من تلك الولاية منذ بدء الاشتباكات فى ديسمبر 2018 مما أتى بمزيد من الفوضى للمنطقة التى فر منها أكثر من 730 ألفا من مسلمى الروهينجا من حملة عسكرية فى 2017.

ويقاتل متمردو جيش أراكان، المؤلفون من أغلبية بوذية، من أجل مزيد من الاستقلال لراخين الواقعة غرب البلاد عن الحكومة المركزية.

وقال تون أونج ثين وهو عضو برلمان محلى لرويترز عبر الهاتف إن قذيفة مدفعية سقطت على المدرسة فى قرية خاموى تشاونج صباح اليوم الخميس لكنه لم يعرف الجهة المسؤولة عن الواقعة.

وأضاف أن أحد الأطفال المصابين حالته خطرة، وصرح متحدث عسكرى بأن عدد المصابين 20 طفلا وألقى بمسؤولية الهجوم على المتمردين. ولم يستجب متحدث باسم جيش أراكان لاتصالات رويترز.