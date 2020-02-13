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إصابة فتاتين صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بمصر الجديدة

الخميس، 13 فبراير 2020 04:09 م
إصابة فتاتين صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بمصر الجديدة جثة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تداول بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خبر بعنوان "سقوط قتيل آخر بشارع أبو بكر الصديق تحت عجلات السيارات المتسارعة فى شوارع مصر الجديدة المطورة والمزودة بالرادارات ورجال المرور" بشأن إصطدام سيارة بمواطنين بمنطقة مصر الجديدة.
 
 
وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغ من مستشفى هليوبوليس بإستقبالها (فتاتين، مقيمتين بدائرة قسم شرطة المطرية، بهما بعض الإصابات بأماكن متفرقة) وبسؤالهما قررت إحداهما بأنهما أثناء عبور الطريق إصطدمت بهما سيارة مجهولة، لاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتهما ولم تتهم أو تشتبه فى إصابتهما جنائياً "تم إسعاف إحداهما وخروجها من المستشفى"، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط قائد السيارة المتسبب فى الحادث.
 

وعلى جانب آخر، نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة رادارات لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة، وحملات مرورية مُكثفة لضبط المخالفين وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التى شهدت تطويراً خلال الفترة الأخيرة.

 
وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بنشر عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور (مصر الجديدة المستحدثة خاصة محورى الثورة وأبو بكر الصديق) تستهدف تحقيق الإنضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق ، ولاقت تلك الحملات إستحسان المواطنين لإلزام قائدى المركبات على الإلتزام بالسرعات المقررة.
 
 

 


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