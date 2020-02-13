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ألمانيا: قرار مجلس الامن بشأن ليبيا خطوة حقيقية لإنهاء الصراع

الخميس، 13 فبراير 2020 04:00 ص
ألمانيا: قرار مجلس الامن بشأن ليبيا خطوة حقيقية لإنهاء الصراع مجلس الامن الدولى
وكالات الأنباء

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رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، مؤكدا أن ما حدث هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا. وفقا لوكالة أسبتنيك للأنباء.

وقال الوزير الألمانى ، في بيان نشر على موقع الوزارة: "بنجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأقر مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء ، مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ولكن سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقا إن السلاح استمر في التدفق لليبيا رغم تعهدات الدول.

 

 


المانيا

ليبيا

وزير الخارجية الالمانى

هايكو ماس

مجلس الامن

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