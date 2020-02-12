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وكيل صحة المنوفية ينقذ حياة طفلة عمرها 27 يوما بإجراء جراحة عاجلة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:49 ص
وكيل صحة المنوفية ينقذ حياة طفلة عمرها 27 يوما بإجراء جراحة عاجلة جانب من العملية الجراحية
المنوفية - محمود شاكر

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فى موقف إنسانى نبيل، أجرى الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عملية جراحية لطفلة عمرها 27 يوما، وذلك فور إخطاره بعد الساعة الواحدة صباحا بوجودها داخل مستشفى قويسنا المركزى وتعانى من "انسداد معوى والتواء بالأمعاء" وتحتاج لجراحة عاجلة.

شارك فى إجراء الجراحة الدكتور أحمد شفيق استشارى الجراحة بالمستشفى ونائب أول مدير المستشفي والدكتور أحمد شلبي أخصائي التخدير وعضو الجمعية المصرية لجراحى الأطفال.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومى الاثنين والثلاثاء الموافقان 17، 18 من شهر فبراير الحالى إلى قرية البتانون بمركزشبين الكوم، وقافلة طبية آخرى بقرية طهواى بمركز أشمون، يومى الأربعاء والخميس الموافق 19و20 من نفس الشهر الجارى، وتضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة ، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة ، الأسنان"، بالإضافة إلى عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .

ومن جانبه أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من الآمهم ومعانتهم.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار عمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظة.

 

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