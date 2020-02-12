وكيل تعليم كفر الشيخ تترأس لجنة لاختيار موجه عام وموجه أول مركزى لرياض الأطفال

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة مؤقتة لتقييم واختيار وظيفة موجه عام، وموجه أول مركزى لرياض الأطفال بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بصفة مؤقته تسييرا للأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية والرسمية، وتقدمت لشغل الوظيفتين ،6 متقدمين .

وكان اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأستها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ،لإجراء المقابلات الشخصية معهم، تضم فى عضويتها ، الدكتور سلامه محمد رزق الويشى ،المدير العام للتعليم العام، وابراهيم عبدالفتاح خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية ،ومحمد محمود السبكى ،مدير عام التعليم العام ،وعلاء فوقى ، مدير عام التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة ،والدكتور سمير قطب ، استاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ ، وسعد محمد كامل ، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ،ومحمد عبد الوهاب مرسى ، أمين سر اللجنة ، وعبدالفتاح ابراهيم نصار ، عضو إدارة التنسيق.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها تابعت انتظام العملية التعليمية ، وأنها وجهت بتوعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولى من مديرية الصحة بالمحافظة ، خاصة ان هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية ،تم تفعيله على وقع المديرية.

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها شددت على تنفيذ تعليمات الوزارة ، بملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسى أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحي، مشددة على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية.

وقالت وكيل الوزارة ، سيتم تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن تنظيم ندوات استرشاديه للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وأجازه مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له، ووجهت بالقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب، مشيرة إلى عدم وجود فيروس كورونا فى مصر.