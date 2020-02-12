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وكيل تعليم الأقصر يشهد الحفل الختامى للمنافسة على الجمهورية بمسابقة مصر للعلوم والهندسة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:59 م
وكيل تعليم الأقصر يشهد الحفل الختامى للمنافسة على الجمهورية بمسابقة مصر للعلوم والهندسة وكيل تعليم الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الحفل الختامي وإعلان المتأهلين للمنافسة على مستوى الجمهورية فى مسابقة مصر للعلوم والهندسة، والتي ينظمها مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم، وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور محمد عباس سلامة مدير مكتبة مصر العامة، وسناء انور صديق مدير مركز التطوير التكنولوجى بالأقصر، وعدد من القيادات التعليمية ومجلس الأمناء وأعضاء لجنة التحكيم.

وبدأ ختام المعرض بجولة لزوار المعرض على المشروعات المشاركة بالمعرض هذا العام، ثم الحفل الختامى لتكريم الطلاب المتأهلين، وقد تأهل للمنافسة على مستوى الجمهورية 25 مشروع بحث علمى وتصميم هندسي من مختلف الإدارات التعليمية ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالاقصر.

وتقدم عايد فى كلمته للطلاب وأولياء الأمور بالشكر والتقدير على المجهود المبذول، مؤكداً على دعم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للطلاب المتميزين وخاصة في مجال البحث العلمى والابتكار، كما أكد على استمرار التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومكتبة مصر العامة فى مجال ريادة الأعمال والبحث العلمى، وأشاد بجودة المشروعات المقدمة في جميع المجالات الخاصة بالمعرض، متمنياً تطبيقها على أرض الواقع لما لها من أثر علمى واقتصادى يخدم المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن الأقصر تنظم معرض العلوم والهندسة على مستوى المحافظة لتأهيل المشاركين للمنافسة على مستوى الجمهورية، والذي يؤهل بدوره للمنافسة على مستوى العالم فى المعرض الدولى الذى يقام بالولايات المتحدة الأمريكية كل عام بمشاركة أكثر من 70 دولة للطلاب فى التعليم ما قبل الجامعى، وتقام المسابقة على أكثر من مرحلة للتصفية بين المشروعات على مستوى المدارس ثم على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المحافظة.

وكان قد عقد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عدد من أولياء أمور تلاميذ مدرسة صلاح الدين الابتدائية، وذلك بحضور نائب مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير إدارة الأقصر التعليمية، والمقاول المسئول عن الإنشاءات بالمدرسة، وذلك لمناقشة أعمال الإنشاءات بمدرسة صلاح الدين، حيث سيتم نقل التلاميذ إلى مدرسة أبو الحجاج الابتدائية ومدرسة الحرية الابتدائية لحين انتهاء أعمال الإنشاءات، وأكد على أن الدراسة مستقرة والطلاب يتلقون الخدمة التعليمية، ولم يتم رصد أى مشكلات تعيق انتظام أعمال الدراسة.

وكيل تعليم الأقصر يشهد الحفل الختامى للمنافسة علي الجمهورية بمسابقة مصر للعلوم والهندسة (2)
 
 
وكيل تعليم الأقصر يشهد الحفل الختامى للمنافسة علي الجمهورية بمسابقة مصر للعلوم والهندسة (3)
 

 


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