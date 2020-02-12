نيكى يرتفع 0.23% فى بداية التعامل بطوكيو

رويترز

ارتفع مؤشر نيكى القياسى، في بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وزاد نيكي 0.23 % إلى 23741.21 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 % إلى 1721.26 نقطة.

كانت الأسهم اليابانية تراجعت، الاثنين، حيث تغلبت المخاوف حيال شدة تفشي الفيروس التاجي في الصين ونتائج ضعيفة لعدد من الشركات على أي دعم جاء من بيانات قوية للوظائف الأمريكية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.6 % إلى 23685.98 نقطة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي بعد أن بلغ ذروة أسبوعين يوم الخميس، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 % ليسجل 1719.64 نقطة.

وزادت حصيلة وفيات الفيروس مطلع الأسبوع لتتجاوز إجمالي وفيات وباء سارس. وفي بر الصين الرئيسي، تجاوز العدد 900 حالة وفاة وإجمالي الإصابات 40 ألفا.

وقال نوبوهيكو كوراموتشي، كبير الاستراتيجيين في ميزوهو للأوراق المالية، "لا نرى مؤشرات على أن الوباء ينحسر بعد. الضرر اللاحق بسلاسل الإمداد غير واضح أيضا"، "نحتاج لمعرفة إن كان الوباء سيبلغ مداه ثم ينحسر هذا الشهر أم أنه قد يستغرق مدة أطول بعض الشيء."

وأبطلت مخاوف المرض أي دعم من تقرير الوظائف الأمريكية القوي الصادر يوم الجمعة، وزادت الوظائف غير الزراعية 225 ألفا في يناير كانون الثاني، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة.

وكان قطاع شركات الشحن البحري هو الأسوأ أداء في السوق اليابانية اليوم، وانخفض مؤشره 1.8%.

وسلطت نتائج الشركات اليابانية الضوء أيضا على صعوبة الأوضاع.