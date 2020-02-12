سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نيكى يرتفع 0.23% فى بداية التعامل بطوكيو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:36 ص
نيكى يرتفع 0.23% فى بداية التعامل بطوكيو المؤشر نيكى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع مؤشر نيكى القياسى، في بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وزاد نيكي 0.23 % إلى 23741.21 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 % إلى 1721.26 نقطة.

كانت الأسهم اليابانية تراجعت، الاثنين، حيث تغلبت المخاوف حيال شدة تفشي الفيروس التاجي في الصين ونتائج ضعيفة لعدد من الشركات على أي دعم جاء من بيانات قوية للوظائف الأمريكية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.6 % إلى 23685.98 نقطة، مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي بعد أن بلغ ذروة أسبوعين يوم الخميس، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 % ليسجل 1719.64 نقطة.

وزادت حصيلة وفيات الفيروس مطلع الأسبوع لتتجاوز إجمالي وفيات وباء سارس. وفي بر الصين الرئيسي، تجاوز العدد 900 حالة وفاة وإجمالي الإصابات 40 ألفا.

وقال نوبوهيكو كوراموتشي، كبير الاستراتيجيين في ميزوهو للأوراق المالية، "لا نرى مؤشرات على أن الوباء ينحسر بعد. الضرر اللاحق بسلاسل الإمداد غير واضح أيضا"، "نحتاج لمعرفة إن كان الوباء سيبلغ مداه ثم ينحسر هذا الشهر أم أنه قد يستغرق مدة أطول بعض الشيء."

وأبطلت مخاوف المرض أي دعم من تقرير الوظائف الأمريكية القوي الصادر يوم الجمعة، وزادت الوظائف غير الزراعية 225 ألفا في يناير كانون الثاني، متجاوزة بكثير التوقعات البالغة 160 ألف وظيفة.

وكان قطاع شركات الشحن البحري هو الأسوأ أداء في السوق اليابانية اليوم، وانخفض مؤشره 1.8%.

وسلطت نتائج الشركات اليابانية الضوء أيضا على صعوبة الأوضاع.  


المؤشر نيكى

اليابان

طوكيو

اقتصاد

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة