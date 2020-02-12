سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:56 م
محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه.. صور محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واجب العزاء، فى الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء، وذلك بسرادق العزاء المقام بمسقط رأس الشهيد بقرية وردان بمركز منشأة القناطر بالجيزة. 
 
 
وشيع الآلاف ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، بمسقط رأسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية.
 
حضر لتشييع الجنازة وتلقى العزاء، قائد المدفعية اللواء إيهاب أباظة، واللواء محمد رضوان نائبا عن الوزير الدفاع، ودفعة الشهيد بالكلية الحربية، وإبراهيم الشهابى مندوب رئيس الجمهورية ونائب محافظ الجيزة، ومساعد مدير أمن الجيزة، والمهندس محمود فوزى سكرتير مساعد محافظة الجيزة، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وعدد من نواب مجلس النواب وعدد كبير من أهالى القرية وأهالى الشهيد.
 
 
والتف جثمان الشهيد بعلم مصر كما رفع عدد من المشيعين الأعلام المصرية واطلقن عدد من السيدات الزغاريد، وردد المشيعين هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.
 
 
وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.
 
 
ونعت محافظة الجيزة شهيد الواجب الوطني العميد مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، الذى استشهد بمركز بئر العبد بشمال سيناء.
 
 
وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ولأسرة الشهيد مؤكداً أن «كل محاولة جبانة للنيل من وطننا العزيز لن تزيد أبناءه الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة إلا إصراراً على الدفاع عن أرضه ومقدرات مواطنيه.
 
 
يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومان بمجهودات كبيرة في سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، في ضربات استباقية متنوعة، وكذلك في العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتي ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية في مواجهة العناصر الإرهابية التي تسعى لزعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.
 


محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه (1)
 

محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه (2)
 

محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه (3)
 

محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه (4)
 

محافظ شمال سيناء يقدم واجب العزاء فى الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه (5)
 

 


مصطفى عبيدو

الشهيد مصطفي عبيدو

سيناء

الارهاب

الجيزة

وردان

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة