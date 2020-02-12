محافظ الغربية يستعرض أهم مهام مجلس القيادات الشابة بالمحافظة

الغربية – عادل ضرة

التقى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية لاستعراض مهام ودور المجلس فى الفترة القادمة والتى تشمل العمل الخيرى، حيث قام المجلس بعمل قافلة طبية ومنافذ لبيع المواد العذائية والتموينية بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء، كما قام المجلس أيضاً بعمل دورات تدريبية لتأهيل الشباب للعمل العام وتأهيلهم للقيادة.

وطالب محافظ الغربية المجلس باختيار قيادات متخصصة ومؤهلة قادرة على إدارة الحوار والإجابة على كافة الأسئلة وضرروه دعم المجلس فى التنمية السياحية والاقتصادية على مستوى المحافظة والمساهمة فى التسويق للصناعات التى تشتهر بها القرى على مستوى المحافظة من صناعة الأثاث والزبيب والعطور والألبان وغيرها ، مشيراً إلى ضرورة مساهمة المجلس فى إيجاد حراك ثقافى داخل المحافظة وتشجيع إقامة المسابقات والصالونات الثقافية ونشر التوعية الاجتماعية بالقرى لتوعية المواطنين بأهم المشاكل التى تواجه الدولة مثل الزيادة السكانية.

وأكد على دور مجلس القيادات الشابة فى بناء الإنسان المصرى من خلال التنمية البشرية والتوعية اللازمة والعمل على متابعة مشاكل المواطنين وتوعيتهم بأهمية النظافة والتجميل وتعديل السلوكيات الخاطئة لهم .

من ناحيه اخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية دعمه الدائم لمؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال بطنطا والعمل على توفير كافة الإحتياجات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم ماراثون تحت عنوان "إجرى فى الخير 2020" بمشاركة الجامعة والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة وهيئة الإسعاف بالغربية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

حيث تم مناقشة دور كل جهة لتنظيم الماراثون لصالح مستشفى سرطان الأطفال بطنطا وسوف يتم توجيه عائد الماراثون لتوسعة فرع المستشفى بطنطا لمضاعفة الطاقة الإستيعابية له من 60 سرير إلى 100 سرير وعيادات اليوم الواحد من 25 إلى 50 عيادة ويشارك فى هذا الماراثون عدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع وشركات وبنوك وفنادق.

وهذا الماراثون لا يعد سباقاً رياضياً فحسب بل مبادرة إنسانية وطنية تعكس أهمية الأنشطة الخيرية والتى تخدم العمل الإجتماعى ، وكذا أيضاً توعية من المرض ومسبباته وأهمية الكشف المبكر عنه ويشمل الماراثون العدو وتتخلله فقرة عن الصحة العامة وفوائد الرياضة وأخرى ترفيهية.

وسيقام الماراثون يوم الجمعة الموافق 27مارس بنادى إستاد غزل المحلة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصر.

وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على تنظيم الماراثون ابتداء من نقطة البداية وحتى نهايته والتنسيق مع الشرطة والمرور لتأمين الماراثون وسهولة الحركة، مؤكداً دعمه الدائم للعمل الخيرى.