كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن مسودة قرار مجلس الأمن الذى سيتم التصويت عليه الليلة بشأن ليبيا تشدد على تبنى قرارات مؤتمر برلين ورفض التدخل الأجنبى فى النزاع المسلح.

وكان نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو طالب مجلس الأمن الدولى بتوخى الحذر فى مسألة العقوبات على ليبيا، وقال تاو – فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن ليبيا تواجه تحديات عديدة مثل الوضع الأمنى الهش وقوى الإرهاب المنتشرة، وقضايا بارزة بمجال اللاجئين والهجرة.