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الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:08 ص
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كيف يساعد تنظيم جدول نومك فى زيادة إنتاجك بالعمل؟

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:00 ص
كيف يساعد تنظيم جدول نومك فى زيادة إنتاجك بالعمل؟ جدول النوم
فاطمة ياسر

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النوم في الليل يعد أهم وأصح الأمور التي يجب القيام بها، وخاصة إذا كنت تحدد ساعات النوم وساعات الاستيقاظ، كما أن أخذ قيلولة  في وسط النهار يساهم بشكل كبير في زيادة إنتاجك اليومي، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر على هذا الأمر وفقا لموقع "the healthy".

أكد التقرير، أن أخذ قسط كافي من القيلولة  بعد الظهر يعد من الأمور الجيدة التي تساهم في زيادة إنتاجك، ووفقًا لمجموعة أجريت من الأبحاث فإن الحصول على كمية جيدة من النوم هو الشرط الوحيد لزيادة إنتاجيتك اليومي.

وأشار التقرير، أن وضع جدول لنوم منتظم يعد من الأمور المهمة التي تساعد بشكل كبير في الحصول على إنتاج جيد في العمل أو في الأشياء التي تقوم بممارستها، فهناك دراسة أجريت على أعداد من الأطباء، وأكدوا أن الذين لديهم جدول محدد للنوم أكثر إنتاجا من الأشخاص الذين لا يحددون مواعيد نومهم أو استيقاظهم.

كما أوضحت بعض الدراسات الطبية، التي أجريت على أهمية النوم بمواعيد محددة  وأيضا الاستيقاظ بمواعيد محددة أن الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت  يوميا يعد من الأمور الإيجابية في القيام بجميع  الأنشطة اليومية.

وأضافت بعض الأبحاث الأخرى التي تدعم جدول نوم منتظم، ففي عام 2018  أجرى بعض  الباحثين  دراسة مماثلة لعادات النوم الخاصة بالطلاب، وكشفت هذه الدراسة أنه  كلما كان جدول نوم الطلاب أكثر انتظامًا ، كان أداؤهم جيدا طوال الأسبوع، ولذا  عليك تحديد مواعيد نومك بشكل كبير.

 


النوم

جدول للنوم

ما هي فوائد جدول النوم

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