فريق من النيابة لمعاينة حاويتين بهما 4 أطنان حشيش بميناء الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

شكلت نيابة ميناء الإسكندرية، فريق من النيابة العامة لمعاينة حاويتين من قادمتين من إحدى الدول العربية لميناء الإسكندرية، بعد أن ضبط بهم 4 أطنان من مخدر الحشيش لإثبات المضبوطات فى محضر رسمى .

كما شكلت الجمارك بميناء الإسكندرية فريق للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر ضد الشركة المستوردة لمخالفتها المشمول بالحاويتين وإحراز مواد مخدرة .

وأحبطت وزارة الداخلية تهريب قرابة من 4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول (حاويتين) قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى، مشمولهما المستندى المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى (حمص مخلوط بالطحينة) مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تم فض المعلبات المعدنية التى تحتوى المنتج الغذائى المشار إليه والتى بلغت (15842 علبة تحوى مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900كيلو جرام).

وتم تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجارى تكثيف الجهود لضبطهم وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 390 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.



الشحنة



المضبوطات



جانب من المضبوطات التي تحتوي على المخدرات



جانب من المضبوطات