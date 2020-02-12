ضبط طرفى مشاجرة بقرية ميت عنتر بالدقهلية بعد تهديد بلطجى لسيدة بسلاح أبيض

شهدت قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات جيرة بينهما، وظهر فى الفيديو شاب يحمل سيف، خلال المشاجرة، وتمكن ضباط مباحث مركز طلخا، من إلقاء القبض على طرفى المشاجرة، وجارى التحقيق معهم .

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز مركز طلخا، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت عنتر التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتمكن الضباط من ضبط طرفي المشاجرة من العائلتين ، وجارى البحث عن أحد المتهمين والذى ظهر بالفيديو وهو يحمل سلاح أبيض يهدد به أحد السيدات من الطرف الآخر فى المشاجرة.

وكشفت التحريات الأولية إلى وجود خلافات دائمة بين العائلتين منذ خمس سنوات، ودائمة التكرار بينهما، وكان آخر تلك الخلافات منذ عدة أيام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقد آثار الفيديو حالة من الاستيلاء والغضب لعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار الفيديو، وطلبوا بالقبض عليه ومحاكمته بتهمة البلطجة.