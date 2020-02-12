صور .. جامعة المنصورة تستكمل تنفيذ القوافل الطبية والزراعية بالداخلة مجانا

الوادى الجديد – فريق المحافظات

تستكمل جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، أعمال القوافل المجانية المتكاملة لدعم محافظة الوادى الجديد فى مجال الطب البشرى والبيطرى والزراعة، والتى تنفذ أعمال العلاج الطبى بمستشفى الداخلة العام، تحت إشراف الدكتور أبوبكر محمود أبوبكر مدير الطب العلاجى بالمديرية ومتابعة الدكتور عبد العزيز رفاعى مدير مستشفى الداخلة العام حيث أنهت القافلة عملها بمدينة الخارجة بإشراف وقيادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة، وتضم القافلة 30 فردا من الاطباء والمساعدين والفنيين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن القافلة الطبية تضم تخصصات العيون - الصدر - مخ وأعصاب - أطفال - جلدية وتناسلية - أنف وأذن وحنجرة - باطنه - أسنان - نساء وتوليد - جراحة عامة)، وستنفذ القافلة أعمالها بالمجان بمستشفى الخارجة يومى 9، 10 ، ومستشفى الداخلة يومى 11، 12 فبراير الجاري.

وكانت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ، أطلقت اليوم الماضى، قافلة طبية لأهالى قرى " غرب الموهوب" فى مركز الداخلة حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أحمد محروس، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية والذى يبلغ عددهم 7521 نسمة، حيث ستقدم القافلة خدماتها حتى مساء غٍد الثلاثاء.

وأضاف محروس، أن القافلة الطبية تقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على أن تستكمل القافلة أعمالها غدًا الثلاثاء لخدمة المناطق المحيطة بالقرية.

وأشار إلى، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة المجتهدين والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التى تحمل معانى الرحمة للبشرية.

ولفت إلي، أن القوافل الطبية التى تنفذها المديرية ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط.



جانب من قافلة جامعة المنصورة الزراعية



جانب من قافلة جامعة المنصورة الزراعية



جانب من قافلة جامعة المنصورة الزراعية



جانب من قافلة جامعة المنصورة الزراعية



جانب من قافلة جامعة المنصورة الزراعية



قوافل جامعة المنصورة المجانية بالداخلة



قوافل جامعة المنصورة المجانية بالداخلة



قوافل جامعة المنصورة المجانية بالداخلة



قوافل جامعة المنصورة المجانية بالداخلة