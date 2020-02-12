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سلطات تركية تعتقل مريضة سرطان فور وصولها إسطنبول بزعم إهانتها أردوغان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:17 م
سلطات تركية تعتقل مريضة سرطان فور وصولها إسطنبول بزعم إهانتها أردوغان عنف الشرطة التركية
كتب: أحمد علوى

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اعتقلت السلطات التركية، آيتن ساريكايا كيسلر، وهى مريض بالسرطان حيث تم احتجازها فى المطار بسبب مذكرة التوقيف التى صدرت ضدها، ثم تم نقل كيسلر، التى أغمى عليها فى المحكمة، إلى المستشفى لتلى العلاج.

وفقا لموقع تى 24 الإخبارى التركى، تم احتجاز آيتن ساريكايا كيسلر، التى جاءت إلى مطار إسطنبول قادمة من سويسرا فى الساعات الأولى من الصباح، وذلك على خلفية قرار بالقبض عليها، وكانت كيسلر، التى عانت من سرطان شديد، قد احتجزت لأول مرة فى محطة المطار بدعوى "دعاية تنظيمية" و"إهانة الرئيس".

وقد وقعت أيتن ساريكايا كيسلر، التى ألقى القبض عليها من قبل محكمة صلح الجنائية فى باكيركوى بسبب مذكرة التوقيف ضدها، على الأرض فى المحكمة بسبب مرضها، ويستمر علاج كيسلى، التى نُقلت إلى مستشفى خاص فى باهسيليفلر بواسطة سيارة إسعاف.

يأتى ذلك ضمن الإجراءات القمعية التى يمارسها النظام التركى ضد شعبه، واعتقاله للآلاف من الأتراك إلى جانب استعانة قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

يذكر أن القوات التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، قامت باعتقالات كثيرة للغاية الفترة الأخيرة وخاصة لهؤلاء الذين اعترضوا على عدوان بلادهم على الأراضى السورية، من خلال منشورات على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

واستمرت السلطات التركية، فى انتهاكاتها واعتقلت مئات المواطنين الأتراك بدعوى تأييدهم لجماعة إرهابية والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال منشوراتهم المتعلقة بانتقاد العدوان التركى شمال سوريا.

واقتحمت شرطة العمليات الخاصة منازل هؤلاء الأشخاص واعتقلت الكثير منهم، بحجة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بخصوص الأمن العام للدولة، وذلك على مدار اليوم فى جميع انحاء البلاد.


تركية

اعتقالات في تركيا

اعتقال مريضة سرطان في تركيا

اخبار العالم

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