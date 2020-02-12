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سلاح الجريمة بحوزة المعمل الجنائي..في حادث مقتل مواطن داخل سنترال بفيصل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:00 ص
سلاح الجريمة بحوزة المعمل الجنائي..في حادث مقتل مواطن داخل سنترال بفيصل حادث فيصل
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بإرسال السلاح الذي استخدمه بائع متجول فى قتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين، بمنطقة فيصل للمعمل الجنائي، لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه.
 
وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه، لمعرفة الإصابات التى لحقت به وأسفرت عن وفاته، ومضاهاة التقرير بتقرير المعمل الجنائي بشأن فحص السلاح للتأكد من أنه المستخدم فى الجريمة.
  
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجار إجراء التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
ومن ناحية أخرى تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مسكنه، وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه قتل على يد مجهولين، وجار جمع المعلومات للتوصل لهوية مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وعلى جانب آخر نفى أفراد أسرة مالك سوبر ماركت، قٌتل على يد حداد بأبو النمرس، وجود علاقة قرابة بين الضحية والمتهم، وأكدوا أنه ليس ابن عمه كما ردد البعض.
 
وأجرى المتهم معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الجريمة، وأرشد عن مصدر حصوله على السلاح النارى المستخدم فى الحادث، وهو عبارة عن بندقية خرطوش، تم ضبطها، بالإضافة إلى 6 طلقات من ذات العيار، تم التحفظ عليها لفحصها من جانب خبراء الأدلة الجنائية.
 
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، التى سجلت مشهد إطلاق القاتل الرصاص تجاه المجنى عليه أثناء وجوده بمحل السوبر ماركت الخاص به، حيث أصابه برش خرطوش ببطنه وصدره، وحاول عدد من الجيران إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به.
 
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينات دماء المجنى عليه، كما تم العثور على فوارغ طلقات أطلقها المتهم، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة للتحقيق.
 
ومن جانبه اعترف المتهم بارتكابه الجريمة، وإطلاق النار على المجنى عليه بواسطة بندقية خرطوش، مشيرا إلى أن الدافع وراء قتله مناصرة الضحية لاثنين من أبناء عمه، بسبب خلافاته حول الميراث.
 
وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الجريمة، وتم ضبطه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 

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