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روسيا: تركيا فشلت فى الفصل بين مسلحى المعارضة والإرهابيين فى إدلب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:48 م
روسيا: تركيا فشلت فى الفصل بين مسلحى المعارضة والإرهابيين فى إدلب إدلب
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاحل لها أن روسيا قالت أن تركيا فشلت فى الفصل بين مسلحى المعارضة والإرهابيين فى إدلب.

 

كما أفادت القناة أن وزارة الدفاع الروسية تنفى تدفقا كبيرا للاجئين خارج منطقة وقف التصعيد فى إدلب.

 

اتهمت موسكو، أنقرة بعدم تنفيذ التزاماتها بشأن الوضع فى إدلب السورية، مشيرة إلى أن هذا هو سبب تفاقم الوضع فى هذه المنطقة، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفى الأسبوعى، اليوم الأربعاء "إن أسباب التدهور الحالى، الذى تشهده إدلب السورية، يتمثل فى فشل تركيا المزمن فى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشى الموقعة فى 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بـ"المعارضة المسلحة المعتدلة" إلى شمال شرق سوريا وإلى ليبيا".

 

وأضافت، "فى ظل الظروف الحالية، نعتبر أن المهام الرئيسية هى خفض مستوى العنف على الأرض وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقعة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية".

 

و كان الكرملين، قد أعلن اليوم الأربعاء، أن تركيا لا تلتزم بالاتفاقات التى أبرمتها مع روسيا "لتحييد" الإرهابيين فى محافظة إدلب السورية، وإن الهجمات على القوات السورية والروسية مستمرة فى المنطقة. وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، أن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقات مع أنقرة، لكنها تعتبر أن الهجمات فى إدلب غير مقبولة وتتنافى مع الاتفاق مع أنقرة.


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