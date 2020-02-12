رسميا.. إلغاء أكبر معرض للهواتف المحمولة بالعالم بسبب كورونا

كتبت هبة السيد

أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA المنظمة للمعرض العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress عن إلغاء عقد الدورة المرتقبة و التى كان مقرر إطلاقها فى مدينة برشلونة خلال الفترة من 24 إلي 27 فبراير الجارى بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد ألذى أودى بحياة أكثر من ألف شخص.

وسبق إن أعلنت فودافون العالمية منذ ساعات الانسحاب من المؤتمر العالمى، وذلك خوفا على موظفيها وعملائها وشركائها فوقالت فى بيان عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر، إنها كانت تراقب بعناية أخبار فيروس كورونا ولاحظت التحذيرات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبعد دراسة متأنية، قررت الانسحاب من المؤتمر العالمى للهواتف لهذا العام فى برشلونة.

وأضافت الشركة، أنه رغم صعوبة تحديد المخاطر المحتملة بدقة فى هذه المرحلة، فقد اتخذت هذا القرار لأنها تولى أهمية قصوى لسلامة ورفاهية موظفينا وعملائها وشركائها، مضيفة بالقول "نتطلع إلى حضور مؤتمر Mobile World Congress القادم كأحد الأحداث الرئيسية لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا".

وإلى جانب فودافون العالمية تضم قائمة الشركات العملاقة المنسحبة من أكبر حدث عالمى للهواتف الذكية كل من اريكسون وسونى وأمازون وLG وإنفيديا وVIVO وانتل وTCL وMediaTek وذلك لاعتبارات تتعلق بسلامة موظفيهم.

وكانت بعض تقارير قد ذكرت بأن هناك احتمالية لإلغاء المؤتمر، إذا ما توسعت دائرة انسحاب الشركات الكبرى، وذلك بعد أيام من تأكيد منظمة GSMA بأن المؤتمر سيعقد بموعده واتخاذها عدة تدابير لطمأنة الزوار والعارضين والتأكيد على أن سلامتهم وصحتهم على رأس الأولويات وتشمل حظر دخول جميع المسافرين القادمين من إقليم هوبى الصينى والتى تتواجد به مدينة ووهان المتفشى بها المرض، كما أن القادمين من الصين أو من زاروها من قبل سيتوجب عليهم تقديم إثبات أنهم كانوا خارج الصين طوال 14 يوما قبل حضور المعرض العالمى.

وكانت "جى اس ام ايه" قد قدمت نصائح للزوار بعدم مصافحة بعضهم البعض داخل المعرض، كما سيتم تطهير وتغيير أجهزة الصوت والميكروفونات التى يستخدمها المتحدثون كل مرة.