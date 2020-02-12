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حى الدقى يزيل إشغالات هدايا عيد الحب ..صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:38 م
حى الدقى يزيل إشغالات هدايا عيد الحب ..صور إزالة إشغالات هدايا عيد الحب
كتب على عبد الرحمن

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شن اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حمله مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات لمحال وفروشات هدايا عيد الحب التى تحتل الأرصفة المخصصة للمشاة، والتى تؤثر على السيولة والحركة المرورية للسيارات، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لإعادة الانضباط فى شوارع الجيزة.

وذكر بيان للحى اليوم أنه تم تحرير محضر إشغال لكشك بيع زهور ومحل جمله شهير لبيع هدايا عيد الحب، كما تم رفع اشغالات تحضير سندوتشات لكشك مخالف لشروط الترخيص، وتحرير محاضر أشغال للمخالفين من المحلات المجاورة كما تم ضبط 7 من الباعة الجائلين للفاكهة وأنشطة أخرى وتم إيداع المضبوطات فى مخازن الحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وكان حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، خلال حملة مكبرة رفع إشغالات تحضير سندوتشات لكشك مخالف لشروط الترخيص، من بينها محل كبدة "المنوفى" الذى عاود العمل بعد ساعات، وتم تحرير محاضر إشغال للمخالفين، كما تم رفع إشغالات خاصة بعدد من المحلات المجاورة وضبط 7 من الباعة الجائلين للفاكهة وأنشطة أخرى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وذكر بيان للحى أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع الإشغالات التى تحتل الأرصفة المخصصة للمشاة والتى تؤثر على السيولة والحركة المرورية للسيارات، كما تم تحرير عدد من المحاضر بشارع الدقى لكشك بيع زهور ومحل جملة شهير وايداع المضبوطات مخازن الحى، مؤكدًا أنه بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، تم شن حملة بشارع نادى الصيد على منافذ بيع البقالة والخضروات والفاكهة واللحوم، كما تم رفع إشغالات الطريق من الاكشاك والمحلات للمخالفين المساحة المقررة لهم وتم التحفظ على عربات بيع الفول لما تسببه من إشغالات وإتلاف الرصف وتلوث للبيئة.

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