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جهات رقابية تضبط 2 من موظفى التنمية الصناعية بفرع اتحاد الصناعات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:50 ص
جهات رقابية تضبط 2 من موظفى التنمية الصناعية بفرع اتحاد الصناعات التنميه الصناعية - ارشيفيه
كتب إسلام سعيد

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ألقت جهات رقابية القبض علي 2 من موظفى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من فرع الهيئة بمقر اتحاد الصناعات، وذلك بالتنسيق مع رئيس التنمية الصناعية المهندس مجدى غازى.
 
 
وتم ضبط شخصين صباح اليوم، من فرع التنمية الصناعية باتحاد الصناعات، لاتخاذ الإجراءات القانونية لوجود بعض المخالفات الكبيرة في بعض الملفات المكلفين بها.
 
 
وكان اتحاد الصناعات المصرية، قد وقع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يوليو 2019، بروتوكول تعاون يحقق تواجد مسئولي الهيئة بمقر مركز الشباك الواحد باتحاد الصناعات المصرية لتقديم جميع خدمات الهيئة ذات الصلة باستصدار السجل الصناعي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

جهات رقابية

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

اتحاد الصناعات

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