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تعرف على تحذيرات إدارة المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:30 ص
تعرف على تحذيرات إدارة المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة المائية صورة ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – أحمد عبد الهادى

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة، عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن.
وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.
كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارىء كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.
وأوضحت ادارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.
وشددت ادارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية و زيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات و يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
وتشهد سماء أغلب محافظات الجمهورية شبورة كثيفة على الطرق غطت سماء القاهرة والجيزة، وتسبب فى قلة الرؤية على الشبورة المائية، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، وذلك تزامنا مع حالة من حالات عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد مع استمرار شدة برودة الأجواء، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الشبورة خلال ال 72 ساعة المقبلة، وتوقعات بارتفاع طفيف وتدريجى حتى نهاية الأسبوع.
 
ويشهد اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
 
 

اخبار المرور

الشبورة المائية

حوادث الطرق

ارشادات المرور

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