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ترامب يحذر مجلس الشيوخ من الموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:05 م
ترامب يحذر مجلس الشيوخ من الموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب على إيران قائلا إن القرار سيبعث "بإشارة سيئة للغاية" ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

وقال ترامب على تويتر "من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف".

وكان الديمقراطيون قالوا فى الشهر الماضى إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار الإجراء الذى سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونجرس قبل الشروع فى أى عمل عسكرى ضد إيران.

 

 


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صلاحيات الحرب

إيران

أخبار ايران

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