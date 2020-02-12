تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا والخبراء مختلفون حول قرب ذروة التفشى

رويترز

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أقل عدد من حالات فيروس كورونا الجديد منذ نهاية يناير، مما يعطى مصداقية لتكهن مستشار طبى صينى كبير بأن التفشى قد ينتهي بحلول أبريل.

وقال تشونج نان شان، أهم مستشار طبى فى الصين فيما يتصل بتفشى الفيروس، إن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض فى بعض الأقاليم، وتوقع أن يبلغ الوباء ذروته هذا الشهر.

وقال تشونج، خبير الأوبئة، لرويترز أمس الثلاثاء "آمل أن ينتهى هذا التفشى أو هذا الحدث بحلول أبريل مثلا".

وذكر مسؤولو الصحة الصينيون أن إجمالى حالات الإصابة فى الصين بلغ الآن 44653 حالة، منها 2015 حالة مؤكدة فى 11 فبراير، وهو أقل معدل زيادة يومى فى الحالات الجديدة منذ 30 يناير.

وعدلت الصين فى الأسبوع الماضى تعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته حيث قالت إن تسجيل الحالات التى لا تظهر عليها أعراض يجب أن يقتصر على تلك التى تبدو عليها مؤشرات الحاجة لرعاية سريرية. لكن لم يتضح إن كانت بيانات الحكومة السابقة قد شملت حالات لم تظهر عليها أعراض الإصابة.

وزاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى بر الصين الرئيسى 97 حالة ليصل إلى 1113 شخصا حتى نهاية أمس الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن مسؤولى الصحة فى الصين قالوا إن الوضع تحت السيطرة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوباء يشكل تهديدا عالميا ربما أسوأ من الإرهاب.

وردا على سؤال بشأن تكهن تشونج قال برندن ميرفى كبير مسؤولى الصحة فى أستراليا "أعتقد أن من السابق لأوانه جدا قول ذلك".

وأضاف لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأربعاء "أعتقد أنه يتعين أن نتابع البيانات عن كثب فى الأسابيع المقبلة قبل إطلاق أى تكهنات". وأشاد "بالجهود الجبارة" التى تبذلها الصين لاحتواء الفيروس.

وتأكدت إصابة المئات فى عشرات البلدان والمناطق فى أنحاء العالم شملت حالتى وفاة واحدة فى هونج كونج والأخرى فى الفلبين.

وكان أكبر عدد إصابات جماعية خارج الصين على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس) الموضوعة قيد الحجر الصحى قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية وعلى متنها نحو 3700 شخص، حيث تأكدت إصابة 39 حالة جديدة على متنها ليصل عدد الإصابات إلى 175 حالة.

ومنعت تايلاند ركاب سفينة أخرى هى (إم.إس ويستردام) السياحية من النزول فى موانئها لتصبح أحدث بلد يمنع هذه السفينة من الرسو بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا على الرغم من عدم ظهور أى حالات إصابة مؤكدة على متنها.