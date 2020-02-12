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تايوان: قاذفتان أمريكيتان تحلقان قرب الجزيرة بعد تدريبات صينية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:12 م
تايوان: قاذفتان أمريكيتان تحلقان قرب الجزيرة بعد تدريبات صينية قاذفات - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن القوات الجوية الأمريكية أرسلت ثلاث طائرات منها قاذفتان من طراز بي-52 للتحليق قرب الجزيرة اليوم الأربعاء، بعد أن دفعت القوات الجوية التايوانية بمقاتلات فى وقت سابق هذا الأسبوع لاعتراض طائرات صينية.

والولايات المتحدة أهم داعم لتايوان حتى رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، كما أنها مصدر السلاح الرئيسي للجزيرة. وتصاعد التوتر بين تايوان والصين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، يومى الأحد والاثنين عندما دفعت تايوان بطائرات إف-16 لاعتراض مقاتلات صينية اقتربت من الجزيرة.

وتُنفذ الصين ما تطلق عليه تدريبات "تطويق الجزيرة" بشكل متقطع منذ 2016 عندما تولت رئيسة تايوان تساي إينج وين السلطة. وتعتقد بكين أن تساي، التي فازت بولاية جديدة الشهر الماضي، تريد المضي قدما باتجاه استقلال الجزيرة رسميا.

وتقول تساي إن تايوان دولة مستقلة واسمها الرسمي جمهورية الصين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن طائرة أمريكية من طراز إم.سي-130، وهي طائرة مهام خاصة، حلقت فوق مضيق تايوان صوب الجنوب. وأضافت الوزارة أن طائرتين من طراز بي-52 حلقتا فوق الساحل الشرقي لتايوان باتجاه الجنوب كذلك.

وذكرت أن القوات المسلحة التايوانية راقبت طلعات الطائرات ولم ترصد شيئا غير عادي. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وللقوات الجوية الأمريكية قاعدة كبيرة على جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان بالقرب من تايوان. ووصفت الصين تدريباتها يومي الأحد والاثنين بأنها إجراء لحماية السيادة الوطنية.

وحثت تايوان الصين على تركيز جهودها على مكافحة فيروس كورونا الجديد بدلا من تهديد الجزيرة.

وقالت جوان أو المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية في بيان في وقت سابق اليوم الأربعاء إن أنشطة الصين العسكرية لم يكن من شأنها سوى إثارة الغضب على الجزيرة والإضرار بالتطور السلمي للعلاقات على جانبي المضيق.

وأضافت "ستواصل حكومتنا تبني موقف عملي وقائم على ضبط النفس والتعامل بحرص مع العلاقات عبر المضيق وتعميق التعاون مع الدول التي تتبنى أفكارا مماثلة، ومنها الولايات المتحدة، ردا على تنامي التهديد العسكري الصيني".

 


امريكا

الصين

تايوان

وزارة الدفاع التايوانية

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