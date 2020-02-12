بالأسماء.. حركة تغييرات شاملة لمديرى الإدارات التعليمية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2201 لسنة 2020م بنقل وإعادة تنظيم العمل بين 12 إدارة تعليمية من أصل 20 واحدة بنطاق المحافظة ، وذلك لتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمنظومة العمل داخل الإدارات التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وجاءت الأسماء كالتالى:

1- هاني محمد السعيد عبد الرازق مدير إدارة ههيا التعليمية للعمل مدير إدارة منيا القمح التعليمية.

2- هشام عبد الرحمن أحمد مدير إدارة منيا القمح التعليمية للعمل مدير إدارة ههيا التعليمية.

3- صابر محمد محمد طه كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم للعمل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية.

4- سوسن متولي محمد شبل مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية للعمل مدير إدارة أبوكبير التعليمية.

5- بدر الدين السيد إبراهيم مدير إدارة أولاد صقر التعليمية للعمل مدير إدارة الإبراهيمية التعليمية.

6- جمال إبراهيم محمد جاد مدير إدارة أبو كبير التعليمية للعمل مدير إدارة أولاد صقر التعليمية.

7- محمد علي متولي مدير إداره بلبيس التعليمية للعمل مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

8- محمد هشام عبد الله كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم للعمل مدير إدارة بلبيس التعليمية.

9- أحمد عبد العظيم عبد الله مدير إدارة أبو حماد التعليمية للعمل مدير إدارة فاقوس التعليمية.

10- محمد رمضان غريب مدير إدارة فاقوس التعليمية للعمل مدير إدارة أبو حماد التعليمية.

11- عبد العظيم مصطفي سيد أحمد وكيل إدارة الحسينية التعليمية للعمل مدير إدارة الحسينية التعليمية.

كما قرر المحافظ ندب فاتن فتحي محمد كبير معلمين والقائمة بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان التعليمية للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية بالمكتب الفني بالمديرية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير منظومة التعليم وتحسين مستوي الأداء بين العاملين للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات التعليمية بما ينعكس بشكل جيد علي منظومة التعليم وتحقيق الاستفادة للأجيال القادمة.