الملا يستقبل رئيس بكتل الأمريكية لتنفيذ مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات

كتبت - مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية براندون بكتل رئيس شركة بكتل الأمريكية بحضور المهندس أحمد سمير العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

وتم خلال اللقاء بحث أنشطة بكتل بالتعاون مع قطاع البترول في المشروعات البترولية التي تم انجازها والمشروعات الجديدة الجاري الإعداد لتنفيذها وفي مقدمتها مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات الذي سيقام بمدينة السويس، حيث أبدت بكتل رغبتها في التقدم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع كمقاول لتنفيذ الأعمال والتصميمات الهندسية وتوريد المعدات وتوفير التمويل المالي للمشروع.

ومن جانبه اكد رئيس بكتل أن مناخ الاستثمار في قطاع البترول مواتي للغاية مشيداً بمعدلات الإنجاز الحالية والتزام قطاع البترول والعمل الجاد علي إعطاء دفعات قوية لتنفيذ المشروعات البترولية طبقاً للبرامج الزمنية المحددة و المقاييس العالمية.

كما أشاد بخطوات الدفع بالقيادات الشابة المؤهلة ذات الكفاءة لتولي رئاسة شركات قطاع البترول بما يحقق مصالح وأهداف القطاع.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية امس فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين.

وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية.

وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.