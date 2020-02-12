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القوات الأمريكية تطلق النار على أهالى قرية شرق القامشلى بسوريا وتقتل مدنيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:23 م
القوات الأمريكية تطلق النار على أهالى قرية شرق القامشلى بسوريا وتقتل مدنيا الجيش الأمريكى ـ صورة أرشيفية
دمشق(أ ش أ)

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لقى مدنى مصرعه، جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالى قرية "خربة عمو" بشرق القامشلى، أثناء تجمعهم عند حاجز للجيش السورى لمنع عربات أمريكية من المرور، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن أهالى القرية أعطبوا 4 مدرعات تابعة للجيش الأمريكى، وإثر ذلك قامت قوات الجيش الأمريكى باستقدام تعزيزات للمكان تضم 5 مدرعات.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت الأحد الماضى، نقلا عن موقع رصد الرحلات الجوية الغربية، أن طائرات البحرية الأمريكية نفذت مهاما استطلاعية طويلة بالقرب من القواعد الروسية فى سوريا.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن طائرة دوريات من نوع (P-8A بوسيدونالأمريكية المضادة للغواصات وطائرة الاستطلاع الإلكترونية EP-3E Aries II شوهدت قبالة الساحل السوري، حيث توجد قاعدة (حميميم) الجوية الروسية وقاعدة الأسطول الروسي في طرطوس.

وأوضحت أن الطائرتين الأمريكيتين أقلعتا من القواعد الجوية في إيطاليا واليونان وقامتا برحلات بحرية لعدة ساعات دون دخول المجال الجوي السوري على مسافة 35-45 كم من القواعد الروسية.
 

يُذكر أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز (RQ-4A Global Hawk) أجرت - في السادس من فبراير الجاري - استطلاعًا قبالة ساحل البحر الأسود الروسي لمدة ست ساعات ونصف الساعة.

في سياق آخر قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا السبت إن" القانون الدولى الإنسانى أنشأته البشرية كوسيلة لإحلال السلام، وليس كأداة حرب ونشر دعايات حربية، وأضاف نيبينزيا - خلال جلسة طارئة جديدة عقدها مجلس الأمن الدولى لبحث الوضع فى سوريا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "ثمة سمة مشتركة لكل الجلسات من هذا النوع وهى أنها تعقد وبالصدفة الغريبة، كلما وجد الإرهابيون فى سوريا أنفسهم مهددين وتقوم الحكومة السورية باستعادة سيطرتها على أراضيها".

وأشار إلى نتائج عمليات التحالف الدولى المدمرة فى الرقة السورية والموصل العراقية، حيث قضى عشرات الآلاف جراء عمليات القصف الجوي، ناهيك عن عمليات التحالف الغربى فى أفغانستان والصومال وغيرهما من الدول، وأكد أنه ما دام المسؤولون عن حوادث قتل المدنيين جراء هذه العمليات لا يواجهون أى محاسبة، فإن أى نقد بحق روسيا ليس سوى مهزلة لا تستند إلى أى أساس غير تسريبات مريبة إلى شبكات التواصل الاجتماعى وتقارير مراقبين مجهولين على الأرض.

 

 


القامشلى

سوريا

الجيش الامريكى

الجيش السورى

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