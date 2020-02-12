الصرف الصحى بالإسكندرية: إنشاء شبكات مراقبة جودة على مياه الصرف ببحيرة مريوط

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور هلالى عبد الهادى، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الشركة حاليا تعمل على رفع كفاءة المياه المعالجة التى يتم صرفها على بحيرة مريوط، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة البحيرات الشمالية ومنها بحيرة مريوط، حيث ستقوم الشركة بإنشاء شبكات مراقبة للمياه المعالجة التى يتم صرفها على البحيرة، تحت إشراف وزارة الرى ومراقبة جهاز شئون البيئة.

أوضح الدكتور هلالى عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة بقيادة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بين شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ووزارة الموارد المائية والرى، لنقل خبراتهم فى مجال إنشاء وتنفيذ شبكات المراقبة والرصد البيئى والآلى والتنسيق معهم فى مجالات تبادل البيانات والمعلومات، لإنشاء محطات الرصد المطلوبة للتأكد من أن المياه المعالجة المنصرفة على البحيرة مطابقة لمعايير الجودة.

وأكد الدكتور هلالى عبد الهادى أن البحيرة قد تخلصت من عدة مشكلات يأتى فى مقدمتها مشكلة التلوث، حيث ساهمت شركة الصرف الصحى فى أعمال التطوير من خلال وقف أعمال صرف مياه الصرف الصحى غير المعالج على البحيرة، والذى كان يصرف من خلال مصرف القلعة على الحوض الرئيسى، مما كان يتسبب فى الإضرار بالثروة السمكية وانبعاث روائح كريهة من مياه البحيرة.

وأوضح أن بؤرة التلوث بالبحيرة قد تلاشت تماما، وذلك بعد رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى خلال العامين الماضيين، وأصبحت البحيرة ينبعث منها روائح المسطح الخضرى والمياه النظيفة، بالإضافة إلى إعادة كفاءة البحيرة لتدوير المياه ورفع كفاءة المعالجة الذاتية للبحيرة والروافد الخاصة بها، موضحاً أن رفع كفاءة البحيرة جاء نتيجة ثمار العمل الجاد بين مختلف الأطراف المعنية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البحيرات الشمالية.