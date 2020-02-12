الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عبيدو بالزغاريد والهتاف.. فيديو

يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومون بمجهودات كبيرة فى سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، فى ضربات استباقية متنوعة، وكذلك فى العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتى ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تسعى لزعزعة الاستقرار فى الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة فى الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.
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