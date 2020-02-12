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الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عبيدو بالزغاريد والهتاف.. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:02 م
الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عبيدو بالزغاريد والهتاف.. فيديو جنازة الشهيد مصطفى عبيدو
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

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شيع منذ قليل، الآلاف من أهالى قرية وردان والقرى المجاورة لها بمركز منشأة القناطر بالجيزة وعدد كبير من قيادات الجيش والشرطة وقيادات محافظة الجيزة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء فى جنازة عسكرية مهيبة.
 
والتف جثمان الشهيد بعلم مصر، كما رفع عدد من المشيعين علم مصر، وأطلقت النساء الزغاريد، وردد المشيعون هتافات منها الشهيد حبيب الله وفى الجنة يا شهيد.
 
 
وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.

يذكر أن القوات المسلحة والشرطة المدنية، يقومون بمجهودات كبيرة فى سبيل الحفاظ على الأمن، والقضاء على البؤر الإرهابية، فى ضربات استباقية متنوعة، وكذلك فى العديد من العمليات المستمرة على البؤر المتطرفة فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وحيث يأتى ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية فى مواجهة العناصر الإرهابية التى تسعى لزعزعة الاستقرار فى الدولة المصرية، وحيث يبذل أبناء الشرطة والجيش تضحيات كبيرة فى الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، ويقومون بواجبهم بكل بسالة وشجاعة لصد المؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (1)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (2)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (3)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (4)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (5)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (6)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (7)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (8)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (9)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (10)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (11)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (12)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (13)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (14)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (15)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (16)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (17)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (18)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (19)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (20)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (21)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (22)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (23)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (24)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (25)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (26)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (27)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (28)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (29)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (30)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (31)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (32)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (33)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (34)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (35)
 

 

جنازة الشهيد مصطفى عبيدو (36)
 

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